Match d’ouverture de la CAN 2023 : NCI privée de diffusion internationale

Ce 13 janvier 2024, la NCI a informé que la retransmission mondiale du match d’ouverture de la CAN 2023 était entravée par Canal+. Les raisons de cette décision demeurent inconnues.

Dans un communiqué, la chaîne a déclaré : « Pour des raisons inexpliquées, notre signal international est actuellement bloqué par Canal+ sur son bouquet. Nous vous invitons à nous suivre en direct sur MyNCI, http://www.nci.ci et Facebook Live. »

NCI, une chaîne généraliste diffusant des programmes de divertissement, d’information et de sport, est la plus populaire en Côte d’Ivoire. Sa diffusion internationale couvre plus de 30 pays africains, offrant aux Ivoiriens de la diaspora la possibilité de suivre leurs émissions préférées. Présentement, La chaîne s’efforce de résoudre ce problème afin de rétablir au plus vite la diffusion internationale.