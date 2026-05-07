Mask Singer : Jason Derulo élève le niveau des stars internationales après Teri Hatcher

La célèbre émission musicale et divertissante Mask Singer sur TF1 a franchi une nouvelle étape significative lors de sa septième saison avec l’arrivée d’invités internationaux de premier plan. Depuis son lancement en France , le programme avait souvent été critiqué pour le profil jugé parfois décalé ou nostalgique de ses invités étrangers. Pourtant, ce vendredi, une révélation majeure a bouleversé cette perception avec la démasquage de Jason Derulo , l’une des plus grandes stars mondiales de la pop, sous le costume du Hérisson.

Chanteur américain à la carrière jalonnée de succès internationaux et cumulant plusieurs milliards de streams, Jason Derulo a apporté une nouvelle crédibilité au concours présenté par Kev Adams et ses enquêteurs. Cette évolution marque une transformation notable dans la stratégie de casting de Mask Singer, prouvant que le format est désormais capable d’attirer des artistes contemporains au sommet de leur notoriété, et non plus uniquement des figures iconiques du passé.

Depuis ses débuts, Mask Singer a progressivement étoffé et diversifié la qualité de ses participants internationaux, passant d’une absence de stars étrangères lors de la première saison à une montée en puissance remarquable au fil des éditions. Ce tournant s’inscrit dans une volonté claire de séduire un public toujours plus large et d’ancrer durablement le programme dans le paysage télévisuel français.

Une montée en puissance progressive du casting international

La première saison de Mask Singer en France n’avait accueilli aucune célébrité internationale, ce qui avait limité l’impact médiatique de l’émission. La saison 2 a néanmoins posé les bases d’une évolution avec la participation d’Itziar Ituño, célèbre actrice espagnole connue pour son rôle de Lisbonne dans la série à succès La Casa de Papel. Cette première incursion d’une star étrangère a suscité un certain intérêt, marquant la volonté de TF1 d’ouvrir le concours à des talents reconnus hors de l’Hexagone.

Par la suite, le programme a su concilier la nostalgie et le prestige en invitant des acteurs et chanteurs internationaux de renom. Parmi eux, Teri Hatcher, reconnue pour son rôle dans Desperate Housewives, et Seal, chanteur britannique à la voix puissante, ont apporté un cachet supplémentaire à la troisième saison. Ces participations ont contribué à construire progressivement l’image d’un concours capable de mélanger différents univers artistiques.

Les saisons suivantes ont accentué cette dynamique. En saison 4, David Hasselhoff, star des séries cultes comme Alerte à Malibu et K-2000, ainsi que Tori Spelling, célèbre pour son rôle dans Beverly Hills 90210, ont réveillé la fibre nostalgique du public. La saison 5 a elle confirmé cette tendance avec Mel B, membre emblématique des Spice Girls, et Anastacia, célèbre chanteuse américaine, renforçant le poids musical de l’émission.

L’équilibre a été maintenu lors des saisons 6 et 7, avec des légendes de la musique telles que Gloria Gaynor, célèbre pour son tube I Will Survive, et Natalie Imbruglia, voix incontournable des années 90. La saison 7 a aussi mis en lumière Shaggy, l’interprète du hit planétaire It Wasn’t Me, ainsi que La Toya Jackson, issue de la célèbre famille Jackson, tandis que la présence de Patrick Duffy, acteur de la série Dallas, a renforcé le volet acteur.

La huitième saison a quant à elle intrigué avec Brian Austin Green, acteur connu pour Beverly Hills, 90210, et Lou Bega, chanteur du célèbre Mambo No. 5. Ce parcours illustré dans la liste complète des personnalités internationales ayant participé démontre une escalade continue dans la notoriété et la diversité des invités.

Jason Derulo et Shaggy : le nouveau standard de TF1

La saison 9 de Mask Singer confirme cette ambition renouvelée avec un casting international particulièrement impressionnant. Avant la révélation de Jason Derulo, les téléspectateurs avaient déjà pu découvrir Shaggy, figure majeure du reggae/pop mondial, caché sous le costume du Cyclope. La présence conjuguée de ces artistes témoigne d’une stratégie visant à attirer des talents dont la renommée dépasse les frontières françaises et européennes.

D’autres noms complètent le tableau de cette édition, notamment La Toya Jackson et Patrick Duffy, tous deux artistes et acteurs de premier plan. Lors de son démasquage, Jason Derulo a partagé son enthousiasme en déclarant : « C’était une expérience incroyable, j’ai adoré jouer ce personnage et tromper tout le monde ». Ce témoignage met en lumière l’attrait exercé par la version française de Mask Singer sur des stars internationales en pleine activité.

Avec des participants capables d’attirer des foules dans des stades à travers le monde, Mask Singer dépasse désormais l’image d’un simple divertissement de variété. Cette évolution souligne une montée en gamme du programme qui s’impose désormais comme un rendez-vous prestigieux capable d’accueillir des artistes au sommet de leur carrière.