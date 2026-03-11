Catherine Lara traumatisée par Mask Singer: «C’était atroce, horrible»

Catherine Lara raconte son calvaire dans Mask Singer : à 80 ans, la chanteuse et violoniste a qualifié d’« horrible » son passage sous le costume du Lémurien lors de la sixième saison de Mask Singer diffusée sur TF1 en 2024, lors d’un entretien accordé au Buzz TV du Figaro le 11 mars 2026. Entre claustrophobie ravivée, chaleur extrême dans la tenue et démasquage rapide, l’artiste est revenue sans détour sur une expérience télévisée qu’elle n’a pas oubliée.

Catherine Lara raconte son calvaire dans Mask Singer : à 80 ans, la chanteuse et violoniste a qualifié d’« horrible » son passage sous le costume du Lémurien lors de la sixième saison de Mask Singer diffusée sur TF1 en 2024, lors d’un entretien accordé au Buzz TV du Figaro le 11 mars 2026. Entre claustrophobie ravivée, chaleur extrême dans la tenue et démasquage rapide, l’artiste est revenue sans détour sur une expérience télévisée qu’elle n’a pas oubliée.

Avant d’accepter de participer, Catherine Lara avait plusieurs fois refusé l’émission, évoquant sa claustrophobie. Elle a expliqué au journaliste Damien Canivez qu’elle avait travaillé cette peur, notamment en évoquant une préparation psychologique lors d’un passage dans l’émission Bonjour! la matinale avec Bruce Toussaint. Malgré cet effort, la réalité du tournage a dépassé ses appréhensions.

Sur le plateau du Figaro, l’artiste a détaillé les conditions qui lui ont rendu l’expérience insupportable : un costume lourd et chaud, une sensation d’étouffement et la résurgence d’une anxiété qu’elle croyait maîtrisée. Elle a souligné la présence de dispositifs comme des ventilateurs à l’intérieur des costumes, qui n’ont toutefois pas suffi à la protéger d’un malaise physique et psychologique.

Publicité

Un costume étouffant et une claustrophobie incontrôlable

Catherine Lara a décrit la température à l’intérieur du costume comme équivalente à « cinquante degrés », qualifiant son souvenir de « martyr » et confessant un traumatisme durable lié à cette participation. Elle a raconté avoir mis le costume le jour même de l’enregistrement et s’être rapidement sentie très mal : « C’était horrible pour moi », a-t-elle dit, avant d’ajouter avec humour qu’elle aurait dû « se déguiser en frigidaire ».

La chanteuse a insisté sur le professionnalisme de l’équipe de l’émission, qu’elle a qualifiée d’« adorable », et qui avait perçu son malaise. Elle a également rappelé que d’autres participants avaient connu des difficultés similaires : le journaliste présent a évoqué l’exemple de l’acteur Frédéric Diefenthal, qui avait fait un malaise lors de sa participation à l’émission.

Sur le plan de la compétition, la présence de Catherine Lara a été brève. Démasquée dès le deuxième prime de la saison, elle a exprimé un soulagement évident : « Dieu merci, je suis sortie la première », a-t-elle déclaré. L’artiste a expliqué que son identité avait été compromise avant même sa première apparition, un caméraman ayant apparemment laissé échapper un indice : « le caméraman disait : ‘C’est Catherine, elle marche à neuf heures un quart’ », a-t-elle relaté.

Publicité