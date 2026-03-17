Mary de Danemark recycle en Australie sa robe de bal bleue pour la quatrième fois depuis 2010

Le roi Frederik X et son épouse Mary ont entamé le 14 mars une visite d’État en Australie, programmée jusqu’au 19 mars. Née en Tasmanie, Mary a déjà un lien personnel avec le pays : elle a rencontré Frederik à Sydney lors des Jeux Olympiques. Après une rencontre avec des représentants aborigènes dans le parc national d’Uluru, le couple a été reçu à Canberra par la gouverneure générale Sam Mostyn le dimanche 15 mars. La journée s’est terminée par un dîner d’État à la Government House, au cours duquel la reine a porté une robe de bal.

La tenue choisie pour le banquet était une robe bleu layette au drapé fluide, signée du créateur danois Jesper Høvring. Il s’agissait de la quatrième apparition de cette pièce en seize ans : Mary l’avait déjà portée en 2010, alors princesse, au mariage de la princesse Victoria de Suède ; en 2011, lors d’un gala australien de la Fondation Alannah and Madeline ; et en 2023, à la réception du mariage du prince héritier Hussein de Jordanie. La coupe de la robe varie d’une occasion à l’autre — bustier doublé de dentelle, drapé façon vestale ou manche asymétrique accompagnée d’un voile brodé de fleurs scintillantes.

Côté bijoux, la reine avait opté pour des créations de la maison Ole Lynggaard : des boucles d’oreilles en forme de fleur avec pendant discret et un ornement de tête en or, serti de diamants, fixé dans sa chevelure. Ce bijou est en réalité une broche transformable en barrette dont les branches peuvent se détacher. Mary avait déjà porté la version complète de cette pièce en 2016, lors d’un dîner de gala donné pour le 70e anniversaire du roi Carl XVI Gustaf, coordonnée alors à une robe en soie d’Ole Yde.

Garde-robe de déplacement

Depuis leur arrivée, plusieurs tenues de voyage et de représentation ont été relevées : un costume noir porté à l’aéroport avec des slingbacks Chanel bicolores et un sac tressé Palorosa ; une jupe midi ample signée MKDT, accompagnée d’un chapeau safari et de ballerines Chloé pour la visite du Centre culturel du parc national d’Uluru-Kata Tjuta ; une robe blanche à volants de Claes Iversen assortie d’un bibi voilé à Canberra ; et une robe verte à imprimé floral Zimmermann, portée avec une montre Cartier pour une rencontre avec des aborigènes. La reine alterne ainsi tenues pratiques et tenues de cocktail.