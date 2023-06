Marvel Comics: décès de John Romita Sr, créateur de Wolverine

- Publicité-

Père de plusieurs personnages dans l’univers Marvel Comics dont Wolverine qu’il a cocréer, John Romita Sr est décédé à l’âge de 93 ans, a confirmé son fils sur les réseaux sociaux, ce mercredi.

L’univers Marvel Comics est en deuil. John Romita Sr n’est plus. Créateur et co-créateur de plusieurs personnages de Marvel dont Wolverine et Mary Jane Watson, le célèbre dessinateur est décédé à l’âge de 93 ans. L’annonce de son décès a été faite par son fils dans un post sur les réseaux sociaux, ce mercredi.

Selon John Romita Jr, son père est mort « paisiblement dans son sommeil« . Dans son annonce nécrologique sur son compte Twitter, le romancier graphique a décrit son daron comme « le plus grand homme que j’aie jamais rencontré« .

«Je dis cela avec le cœur lourd, mon père John Romita est décédé paisiblement dans son sommeil ce lundi matin. C’est une légende dans le monde de l’art et ce serait un honneur pour moi de suivre ses traces« , a-t-il ajouté sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Née en 1930 à Brooklyn, New York, Romita Sr est diplômé de la School of Industrial Art de Manhattan avant de percer dans l’industrie de la bande dessinée. L’artiste a joué un rôle important dans la création de personnages Marvel, dont la petite amie de Spiderman, Mary Jane Watson, et a lancé la bande dessinée du journal Spider-Man en 1977 avec Stan Lee, qui était le vice-président exécutif et éditeur de Marvel Comics avant sa mort en 2018.

Des réactions en chaine

Sa mort a suscité de nombreuses réactions sur la toile. Le fanatique autoproclamé de la bande dessinée, Jonathan Ross, a rendu hommage à un « homme gentil, généreux, compatissant et attentionné« . «Il était le rocher qui a fourni une fondation glorieusement rendue à Marvel au cours des années où il a grandi et prospéré et est devenu la centrale d’idées qu’il est aujourd’hui. Merci John d’avoir partagé votre magnifique génie », a écrit Ross.

« La façon dont il a interagi avec les pros et les débutants est quelque chose que j’ai essayé d’imiter moi-même lorsque j’ai commencé à donner des critiques d’art et à embaucher de nouveaux talents« , a pour sa part réagi Jim Lee, le directeur de la création de DC Comic.

