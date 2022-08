Marseille: « J’aime la pression », les premiers mots d’Alexis Sanchez

Officiellement recruté par l’Olympique de Marseille ce mercredi, Alexis Sanchez a été présenté à la presse dans la foulée. L’occasion pour l’attaquant chilien de livrer ses premières impressions.

Alexis Sanchez est un joueur de l’OM depuis ce mercredi. Après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan, le chilien s’est engagé avec le club français pour un an, avec une année supplémentaire en option en cas de qualification pour la Ligue des champions. La nouvelle recrue des Phocéens a été présentée à la presse cet après-midi. L’occasion pour le joueur de 33 ans de lâcher ses premiers mots en tant que joueur de Marseille.

Interrogé sur sa condition physique, Sanchez répond: « Physiquement je me sens bien, je me suis entraîné en Italie, avec l’Inter. Il reste quelques petits détails à régler, notamment toucher un peu plus le ballon et trouver du rythme. Je suis très content de ce qui s’est passé hier, de cet accueil, j’espère pouvoir leur rendre tout ça sur le terrain. » L’international chilien a ensuite donné les raisons qui l’ont poussé à venir à l’OM.

« C’est un défi personnel pour moi. J’ai joué en Italie, Espagne, Angleterre et donc maintenant en France« , a-t-il déclaré après s’être prononcé sur la participation de son nouveau club à la prochaine édition de la C1. « Jouer la Ligue des champions est quelque chose de très beau. J’essaie de lutter pour des titres partout où je passe. L’inter n’avait pas gagné depuis 11 ans quand je suis arrivé. ici c’est un peu pareil. Il y a un très bon effectif, de très bons dirigeants et on va faire le maximum pour ça.«

Pour finir, l’ancien joueur du Barça ou encore d’Arsenal a évoqué les attentes du club et des supporters à son sujet. “J’aime la pression, que les choses soient difficiles. Ça a toujours été le cas dans ma carrière. Ça m’a permis d’apprendre comment gérer tout ça et faire avec cette pression« , a-t-il conclu. Alexis Sanchez va effectuer ses débuts avec l’OM le dimanche 14 Août prochain en Ligue 1 contre Brest.