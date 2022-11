« Marquer un seul but est compliqué », Raphinha pleure ses malheurs au Barça

Dans une interview accordée à « Cadena SER », Raphinha a évoqué ses débuts au Barça où il a atterri cet été. Et le milieu de terrain brésilien reconnait que cette première moitié de saison dans sa nouvelle maison est assez difficile.

Raphinha n’imaginait certainement pas vivre cette aventure avec le Barça au moment où il signait chez les Blaugranas en provenance de Leeds. Étincellent lors de la pré-saison avec un superbe but et deux passes décisives contre l’Inter Milan et une belle réalisation face au Real Madrid, le milieu de terrain brésilien est passé derrière les projecteurs depuis le début de l’exercice en cours. En termes de statistique, la star auriverde affiche un bilan d’un petit but et quatre passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues.

Une situation qui inquiète les fans barcelonais, mais surtout l’ailier droit brésilien. Au micro de la « Cadena SER », le Brésilien a avoué traverser une mauvaise passe. « Sur le plan individuel, c’est un peu difficile. En tant qu’attaquant, j’aime marquer et assister, mais je n’ai marqué qu’une fois… Marquer un seul but est compliqué, mais mes coéquipiers m’aident et je travaille dur pour m’adapter le plus rapidement possible« , a-t-il confié.

Raphinha a également évoqué la situation de son entraineur, Xavi Hernandez, fragilisé après les contre-performances des Culés, reversés en Europa League où ils vont affronter Manchester United en seizième de finale. Et le joueur de 25 ans a défendu son coach qui fait, selon lui, un bon travail à la tête de l’équipe catalane.

« Il a été une référence en tant que footballeur et il essaie d’imposer sa patte et d’appliquer son idée et de faire des changements. Nous jouons toujours pour gagner et nous allons nous battre pour tous les titres », a-t-il ajouté. Le Barça se déplace ce mardi sur la pelouse d’Osasuna, pour le compte de la quatorzième journée de Liga. Peut-être l’occasion pour Raphinha de retrouver enfin les couleurs? Wait and see…