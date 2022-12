Maroc: Walid Regragui entre dans l’histoire de la Coupe du monde

Le Maroc s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 ce mardi soir, en éliminant l’Espagne aux tirs au but. Le sélectionneur Walid Regragui est devenu le premier sélectionneur africain à atteindre cette étape lors d’une Coupe du monde.

Le Maroc s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 ce mardi soir. Les Lions de l’Atlas ont décroché leur ticket pour le prochain tour du Mondial 2022 ce mardi, après avoir écarté l’ogre espagnol aux tirs au but. C’est la première fois de leur histoire les Lions de l’Atlas atteignent ce tour lors d’une Coupe du monde. Et ce n’est pas tout.

C’est aussi la première fois qu’un sélectionneur africain atteint les quarts de finale de la plus grande compétition de football au monde. En effet, le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 étaient tous emmenés par un Européen, respectivement le Russe Valeri Nepomniachi, le Français Bruno Metsu, et le Serbe Milovan Rajevac. Walid Regragui entre donc dans l’histoire du tournoi.

En quarts de finale, le Maroc affrontera le vainqueur de l’autre confrontation entre le Portugal et la Suisse, prévu ce mardi soir à 20h (GMT+1). Le technicien marocain tentera d’amener son équipe en demi-finale et pourquoi pas rêver d’une finale inédite.