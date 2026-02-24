Maroc : une activiste de la «Gen Z 212» issue de la diaspora arrêtée et poursuivie

Un procès oppose actuellement les autorités marocaines à Zineb El Kharroubi, une militante liée au mouvement de jeunesse connu sous l’appellation « Gen Z 212 ». L’affaire a pris place dans un climat politique tendu et suscite l’attention des observateurs nationaux.

Un procès oppose actuellement les autorités marocaines à Zineb El Kharroubi, une militante liée au mouvement de jeunesse connu sous l’appellation « Gen Z 212 ». L’affaire a pris place dans un climat politique tendu et suscite l’attention des observateurs nationaux.

Les griefs portent principalement sur des contenus publiés par la prévenue sur les plateformes numériques. Selon l’acte de mise en cause, certaines de ses publications auraient franchi la ligne de la légalité et motivé l’ouverture de poursuites pénales.

Selon les éléments disponibles, Zineb El Kharroubi a mené des actions militantes en France au moment où, à la fin de 2025, un vaste mouvement de protestation secouait le royaume. Cette participation internationale a été relevée par l’instruction et figure dans le dossier judiciaire.

Publicité

La militante a été arrêtée le 12 février en descendant d’un avion à l’aéroport de Marrakech. Après son interpellation, elle a été placée sous contrôle judiciaire et fait l’objet de poursuites pour « incitation à commettre des délits sur internet ».

Suite de la procédure et enjeux

La procédure en cours examine à la fois la nature des publications incriminées et le degré d’intention reproché à la prévenue. Le placement sous contrôle judiciaire implique des restrictions temporaires dans l’attente du verdict, tandis que la qualification retenue par le parquet vise les comportements considérés comme promoteurs d’actes illicites via les canaux numériques.

Cette affaire illustre la manière dont les autorités traitent aujourd’hui les mobilisations nées fin 2025 et les voix dissidentes relayées en ligne, et elle soulève des questions sur la frontière entre expression publique et infractions pénales dans l’espace numérique.