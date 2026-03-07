Maroc : Souffian El Karouani flirte ouvertement avec le nouveau sélectionneur

Le remaniement à la tête de la sélection marocaine ranime des espoirs parmi plusieurs joueurs expatriés. À la suite de la nomination de Mohamed Ouahbi comme nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas, Souffian El Karouani multiplie les signaux en direction de la fédération, espérant s’y installer de manière pérenne.

Aligné au poste d’arrière gauche avec le FC Utrecht, El Karouani est sorti rassuré du match nul contre Heracles (0-0) et affiche un regard positif sur l’arrivée du nouveau staff. Selon des propos repris par Afrik-foot, il considère que la nomination d’Ouahbi représente une opportunité pour mieux organiser l’équipe.

Convaincu de pouvoir évoluer au niveau international, le latéral néerlandais d’origine marocaine souligne qu’il lui appartient de confirmer ses qualités au fil des rencontres en club. Il a également reconnu qu’à ce stade il n’avait pas encore pris attache avec le technicien fraîchement nommé.

Relancer une carrière internationale