Maroc: avec Azankpo, Sadio Mané régale au complexe Mohammed VI de football (vidéo)

A Rabat au Maroc où il a reçu hier le Ballon d’Or africain du meilleur joueur de l’année, Sadio Mané a toujours la tête dans le football. Le Sénégalais s’est entrainé ce vendredi au complexe Mohammed VI de football. Le néo-bavarois a fait quelques exercices, histoire de garder la forme, avant son voyage en Allemagne d’ici demain.

Le joueur de 30 ans a remporté jeudi son deuxième Ballon d’Or africain, égalant ainsi des légendes comme Didier Drogba et El Hadj Diouf. Une récompense logique pour l’enfant de Bambali qui fut l’un des artisans du sacre du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des nations en février 2022. Il a notamment inscrit le tir au but décisif en finale face à l’Égypte.

Pour s’offrir son titre, le Lion de la Teranga a devancé son ancien coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, arrivé deuxième, et le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy. Ces deux derniers étaient d’ailleurs absents lors de la cérémonie assistée de bout en bout par Mané, qui a rallié le lieu de l’évènement, au lendemain d’un match amical remporté 6 à 2 par sa nouvelle équipe à Washington face à DC United, lors duquel il a inscrit un but sur penalty.