Maroc: Reynald Pedros licencié à la tête des Lionnes de l’Atlas

Le chapitre Reynald Pedros à la tête des Lionnes de l’Atlas est désormais clos. Le technicien français âgé de 52 ans, en poste depuis novembre 2020, a été démis de ses fonctions de sélectionneur du Maroc, à la suite de deux défaites consécutives contre la Zambie en septembre (0-2, 2-6).

Ancien entraîneur de l’équipe féminine de l’OL, Pedros restera à jamais le premier sélectionneur à avoir conduit l’équipe nationale féminine du Maroc en Coupe du Monde, un an après les avoir conduit jusqu’en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, qui s’était tenue à domicile. Cette année, lors du prestigieux tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande, les Lionnes se sont distinguées en devenant la première équipe arabe à atteindre les huitièmes de finale (bien qu’elles aient perdu 4-0 contre la France). Néanmoins, les deux défaites récentes face à la Zambie ont scellé le sort de l’ancien international français (25 sélections, 4 buts).

« Le livre se referme et je suis très déçu de ne pas poursuivre ma mission avec l’équipe nationale A du Maroc. Mais je suis très fier d’avoir placé cette équipe au sommet du monde », a partagé Pedros sans amertume. Il n’a pas manqué de remercier le président Fouzi Lekjaa pour sa confiance, Mouad Hajji, Younes et Bahia pour leur dévouement et leur passion, ainsi que tous les supporters marocains qui les ont soutenus. Il a conclu en exprimant son espoir de vivre de nouvelles aventures passionnantes.

Reynald Pedros laisse sa place à un successeur de taille en la personne de Jorge Vilda, âgé de 42 ans, ancien sélectionneur de l’équipe féminine d’Espagne et récent vainqueur de la Coupe du Monde. Son arrivée marque le début d’un nouveau chapitre pour les Lionnes de l’Atlas, avec de nouveaux défis et opportunités à l’horizon pour leur quête d’excellence sportive. Cela n’efface en rien la réussite de Pedros, qui affiche un bilan honorable de 17 victoires, 6 matchs nuls et 12 défaites avec l’équipe nationale marocaine. Avec les éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris 2024 à l’horizon, le nouveau venu devra rapidement se mettre au travail.