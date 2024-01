Maroc-RDC: après Walid Regragui, la CAF sanctionne la Fecofa

-Publicité-

La CAF a infligé une amende de 20 000 dollars à la Fédération congolaise de football (Fecofa) pour son rôle présumés dans les incidents survenus à la sortie du match Maroc-RDC (1-1) dimanche dernier, en phase de groupe de la CAN 2023.

Le camp marocain ne sera pas le seul à être puni pour les incidents survenus à la fin du match contre la RDC (1-1) dimanche dernier, en deuxième journée du groupe F à la CAN 2023. Une altercation entre Walid Regragui et Chancel Mbemba avait dégénéré en bagarre générale.

Si le sélectionneur des Lions de l’Atlas a écopé de quatre matchs de suspension, le Jury disciplinaire de la CAF a également annoncé des sanctions contre la Fédération congolaise de football.

La fecofa écope d’une amende de 20 000 dollars. Idem pour la Fédération marocaine qui va devoir verser 10 000 dollars dans les caisses de la CAF, dont 5 000 $ de sursis « pour l’utilisation de fumigènes par ses supporters pendant le match ».

Décisions du Jury Disciplinaire de la CAF sur les incidents impliquant la Fédération Royale Marocaine de Football et la Fédération Congolaise de Football Association

Des propos jugés racistes à l’origine des échauffourées

Pour rappel, après le match Maroc-RDC qui a accouché d’un nul (1-1) au terme d’une rencontre âprement disputée, une altercation a éclaté entre Walid Regragui et Chancel Mbemba. Un mal entendu entre le sélectionneur des Lions de l’Atlas et le capitaine des Léopards qui a viré en bagarre générale. Le défenseur central a même accusé le Marocain d’avoir tenu des propos racistes à son encontre.

En conférence de presse, Walid Regragui a donné sa part de vérité. Il a raconté ce qui s’est passé en partant de sa discussion avec le coach des Léopards. « J’ai dit à Sebastien Desabre : “Ramène-le moi, il pète un câble, il raconte n’importe quoi. Je n’ai pas aimé ça car il insinue beaucoup de choses. Donc s’il a des images autres que celles que l’on voit à la télévision, qu’il les sorte, avec plaisir. Et il verra exactement ce qu’il s’est passé», a-t-il confié.

Avant de raconter les faits. Il les a exposé depuis le début où il a voulu serrer la main au capitaine des Léopards. «Avant que j’aille lui serrer la main, il nous a pris à partie, moi et mon adjoint, sur le bord de touche avant la fin du match, il nous a mal parlé et Desabre le sait. Et à la fin, malgré ça, je vais lui serrer la main pour lui dire aussi : “Mais pourquoi tu me parles comme ça ?” Et là, il regarde ailleurs, genre “je ne te serre pas la main”.

Je lui ai retenu la main, ça se voit sur les images, et il a commencé à crier dans tous les sens. Je lui ai dit : “Tu te la racontes !” Et il me dit : Tu m’as traité de con !”. Il n’y a pas de souci qu’il ait entendu ça, même si je ne l’ai jamais dit, mais en parlant comme il l’a fait, il sous-entend que mes propos sont racistes, c’est malhonnête. Comme il ne parle que de religion dans son discours, qu’il soit un peu honnête avec lui-même », a expliqué Walid Regragui.