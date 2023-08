Maroc: le sélectionneur Walid Regragui évoque le dossier Lamine Yamal

En conférence de presse ce jeudi, pour dévoiler la liste du Maroc pour la trêve de septembre, le sélectionneur Walid Regragui a évoqué le dossier de Lamine Yamal. Et le technicien marocain est très pessimiste quant à la venue de l’ailier du FC Barcelone chez les Lions de l’Atlas.

Prometteur talent du FC Barcelone, Lamine Yamal, à seulement 16 ans, est convoité par les sélections espagnole et marocaine. Alors que les médias ibériques annoncent la convocation imminente du joueur par la Roja, le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, Walid Regragui, a exprimé ses réserves quant aux perspectives du Maroc dans cette situation. D’ailleurs, le jeune prodige n’a pas été convoqué pour le prochain rassemblement marocain.

« Lamine Yamal vient d’avoir 16 ans. Aujourd’hui il a un choix important à faire, mais c’est un choix personnel qu’il faut respecter. On travaille dessus depuis longtemps. On a tout fait pour qu’il vienne. Le scout de l’Espagne le suit depuis ses 10 ans. Aujourd’hui je n’ai pas les garanties pour vous dire qu’il vient. On verra si demain il sera dans la liste de l’Espagne demain. On a fait notre travail, on ne peut pas le forcer à choisir son pays, mais c’est difficile parce qu’il n’a que 16 ans. On verra dans les semaines à venir ce qu’il va se passer », a déclaré Regragui en conférence de presse ce jeudi, relayé par Footmercato.

À la croisée des chemins dans sa jeune carrière, Lamine Yamal, qui a déjà évolué de la sélection U15 à U19 avec l’Espagne, se dirige selon toute vraisemblance vers la sélection A de la Roja.

