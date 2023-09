Maroc: le bilan du séisme s’alourdit à 1037 morts et 1204 blessés

Le bilan du tremblement de terre au Maroc s’est alourdi à 1.037 morts. Selon les dernières données diffusées par le ministère marocain de l’Intérieur, 1.204 personnes ont été blessés, dont 721 sont en état grave.

Un séisme de magnitude 6,9 a été enregistré vendredi soir au Maroc, d’après le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM). Le foyer des secousses était situé à 77 km au sud-ouest de Marrakech, la ville qui compte 839.000 habitants, à une profondeur de 10 km.

Samedi, l’Occitanie, la région Paca et la Corse ont diffusé un communiqué pour annoncer une aide commune au Maroc visé par un épouvantable séisme. Un million d’euros sera directement engagé, selon les besoins exprimés par le royaume, en faveur des victimes de la catastrophe naturelle et pour la reconstruction du pays, lit-on dans ce texte relayé par le journal Midi Libre.

Des condoléances

Tôt ce matin, le président russe Vladimir Poutine a envoyé un télégramme de condoléances au roi Mohammed VI du Maroc suite au tremblement de terre, qui a fait des centaines de morts et de blessés. Le texte du télégramme a été publié sur le site internet du Kremlin.

« Veuillez recevoir mes sincères condoléances suite aux conséquences tragiques du tremblement de terre dévastateur dans les régions centrales de votre pays. La Russie partage les inquiétudes et la douleur du peuple ami du Maroc. Veuillez transmettre des mots de compassion et de soutien aux familles et aux proches des victimes, ainsi que des vœux de prompt rétablissement à tous ceux qui ont souffert de cette catastrophe naturelle », peut-on lire du télégramme.

J’adresse mes condoléances attristées à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain ami et frère suite au tremblement de terre qui a endeuillé le #Maroc. Paix à l’âme des victimes et prompt rétablissement aux blessés. — Macky Sall (@Macky_Sall) September 9, 2023

Quant à la France, elle se dit prête à fournir de l’aide au Maroc, où un fort tremblement de terre s’est produit dans la soirée du vendredi. C’est ce qu’a déclaré le président français Emmanuel Macron sur le réseau social X (ex-Twitter). « Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours », a-t-il écrit.

Les sauveteurs de l’armée israélienne ont reçu l’ordre de se préparer à fournir une aide d’urgence au Maroc, a indiqué pour sa part le service de presse du ministère israélien de la Défense.

« Nous exprimons nos condoléances au peuple et au gouvernement marocains, amis et frères, et souhaitons la miséricorde de Dieu à ceux qui sont morts et un prompt rétablissement aux blessés. La Turquie, comme toujours, est prête à fournir tout le soutien possible pour soigner les blessures », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. Le président turc Tayyip Erdogan a également exprimé ses condoléances suite à cette catastrophe naturelle.