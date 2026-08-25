Maroc : le contrat Caracal figure parmi les grands marchés d’armement français de 2025

Le rapport au Parlement 2026 sur les exportations d’armement de la France classe le Maroc parmi les grands marchés entrés en vigueur en 2025 pour des hélicoptères Caracal. Cette mention confirme le poids du contrat marocain dans les ventes françaises, sans établir à elle seule que sa valeur corresponde aux 532,1 millions d’euros de prises de commandes enregistrées cette année-là pour l’ensemble du Maroc.

Airbus Helicopters a annoncé le 18 novembre 2025 la signature d’un contrat portant sur dix H225M destinés aux Forces royales air. Le constructeur avait alors présenté cette commande comme une étape du renouvellement de la flotte marocaine d’hélicoptères lourds.

Le360, citant le rapport 2026 du ministère français des Armées, rapporte que les prises de commandes françaises destinées au Maroc ont atteint 532,1 millions d’euros en 2025, contre 13,1 millions en 2024. Le même bilan fait état de 83,3 millions d’euros de livraisons françaises au Maroc l’an dernier.

Selon la même source, 42 licences d’exportation ont été acceptées pour le Maroc en 2025. Ces données situent le royaume parmi les clients africains les plus significatifs de l’industrie d’armement française sur l’exercice écoulé.

Airbus indique que les H225M commandés par le Maroc doivent notamment être configurés pour la recherche et le sauvetage au combat. Le constructeur précise aussi qu’ils remplaceront des Puma en service depuis plus de 40 ans au sein des Forces royales air.