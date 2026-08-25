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MTN lance Africa Data Hub avec un partenaire soutenu par les Émirats arabes unis

MTN a annoncé le 24 août 2026, dans ses résultats semestriels, la création d’Africa Data Hub Holding Limited avec une plateforme d’investissement dans les data centers soutenue par les Émirats arabes unis, afin d’accélérer son déploiement d’infrastructures numériques en Afrique. Le groupe a indiqué que l’Afrique du Sud et le Nigeria constitueront les marchés prioritaires de la première phase.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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MTN lance Africa Data Hub avec un partenaire soutenu par les Émirats arabes unis
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Pour les six mois clos au 30 juin, l’opérateur sud-africain a fait état d’une hausse de 17,5 % de son chiffre d’affaires des services à change constant, à 115,3 milliards de rands. Dans sa communication financière, MTN présente la data comme le principal moteur de croissance de ses revenus de services sur la période.

La nouvelle structure a été constituée après la clôture du semestre et s’inscrit dans une stratégie de data centers présentés comme prêts pour les usages liés à l’intelligence artificielle. L’annonce ne précise ni le nom du partenaire émirati ni le montant de l’investissement associé à cette plateforme.

MTN n’avait pas non plus rendu publiques, au 25 août 2026, les capacités prévues pour Africa Data Hub ni le calendrier détaillé du déploiement au-delà des deux premiers marchés annoncés.

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