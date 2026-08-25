Nigeria : la filière manioc veut se positionner sur le marché de l’amidon pharmaceutique

L’Association nigériane des acteurs de la filière industrielle du manioc (ICSAN) a appelé, dans un communiqué publié le 20 août 2026, les transformateurs locaux à se positionner sur le marché de l’amidon de qualité pharmaceutique. L’organisation estime que l’industrie pharmaceutique nigériane constitue un débouché prometteur pour la filière manioc, alors que le Nigeria, premier producteur mondial de cette culture, cherche à diversifier les usages de sa production au-delà de l’alimentaire afin d’accroître la valeur ajoutée créée localement.

L’amidon pharmaceutique désigne une forme purifiée d’amidon végétal utilisée comme excipient dans les médicaments, pour ses propriétés de liant, de diluant et de désintégrant. Selon l’ICSAN, la production locale ne répond pas encore suffisamment aux exigences des fabricants nigérians de médicaments, qui continuent de dépendre largement des importations.

Cette dépendance représente un coût important pour le pays : en 2024, l’Agence nigériane de développement des médicaments naturels (NNMDA) évaluait à environ 23 millions de dollars par an la facture des importations nigérianes d’amidon de qualité pharmaceutique.

Une dynamique pour réduire cette facture a été engagée dès décembre 2024, lorsque la NNMDA a lancé une initiative visant à exploiter les ressources en manioc du pays pour produire localement cet intrant pharmaceutique, réunissant à cette occasion les acteurs de la chaîne de valeur.

Des travaux de recherche achevés à 85 %

En janvier 2026, Martins Emeje, directeur général de la NNMDA, a indiqué que les travaux de recherche sur la production locale d’amidon pharmaceutique étaient achevés à 85 %. « Dans un à deux ans, nous ne présenterons pas seulement l’amidon pharmaceutique au pays, mais également l’installation où il sera fabriqué », a-t-il déclaré.

L’ICSAN souligne que les entreprises pharmaceutiques ont besoin d’excipients conformes aux normes, tandis que les transformateurs de manioc recherchent des débouchés industriels durables. L’association appelle à renforcer les liens entre transformateurs et fabricants, ainsi qu’à impliquer davantage l’Agence nationale pour l’administration et le contrôle des aliments et des médicaments (NAFDAC) et le Conseil nigérian pour la recherche et le développement des matières premières (RMRDC).

Le manioc aussi tourné vers le bioéthanol

Au-delà de l’amidon pharmaceutique, le Nigeria cherche également à développer des débouchés énergétiques pour le manioc, via la production de bioéthanol. Les autorités structurent une filière locale dans ce domaine depuis 2023. En janvier 2026, le gouvernement a annoncé avoir entamé le processus d’intégration de 14 millions de petits exploitants agricoles à la chaîne de valeur du bioéthanol à base de manioc.