Maroc: le bilan du tremblement de terre dépasse les 1000 morts

Au moins 1 037 personnes ont trouvé la mort et plus de 1 200 ont été blessées dans un puissant séisme qui a dévasté le Maroc dans la nuit de vendredi 8 à samedi 9 septembre.

Un puissant tremblement de terre a frappé le royaume chérifien dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan provisoire du violent séisme dépasse désormais le millier de morts. Le nombre de victimes atteint 1037, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

La secousse a également fait 1204 blessés «dont 721 sont dans un état critique», a indiqué le ministère dans un communiqué. Le précédent bilan faisait état de 820 morts et 672 blessés.

- Publicité-

Alger décide d’ouvrir son espace aérien aux vols humanitaires

L’Algérie a annoncé samedi avoir décidé d’ouvrir son espace aérien, fermé depuis septembre 2021, aux vols transportant des aides humanitaires et des blessés du séisme qui a frappé vendredi le Maroc. «Les hautes autorités algériennes ont (…) décidé d’ouvrir l’espace aérien aux vols pour le transport des aides humanitaires et des blessés», suite au «violent séisme» qui a frappé ce pays, a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué.

Alger a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat sur fond de grave crise diplomatique entre les deux rivaux du Maghreb. Les autorités algériennes se sont en outre dites «pleinement disposées à fournir des aides humanitaires et à mobiliser tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain frère, en cas de demande du Royaume du Maroc», selon le communiqué de la présidence.

Dans un communiqué publié plus tôt par son ministère des Affaires étrangères, l’Algérie a présenté «ses sincères condoléances au peuple marocain frère pour les victimes du tremblement».