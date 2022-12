Maroc: l’ancien sélectionneur Vahid Halilhodžić cartonne la fédération après le Mondial 2022

Lors d’une interview accordée au média croate tportal.hr, Vahid Halilhodžić s’est exprimé pour la première fois sur son éviction de la tête du Maroc juste avant la Coupe du monde 2022. Et le technicien français s’est lâché contre la fédération marocaine.

Arrivé à la tête de la sélection marocaine, à l’été 2019, Vahid Halilhodžić a qualifié le Maroc pour la Coupe du monde 2022 avant d’être démis de ses fonctions juste avant le coup d’envoi de la compétition. Une éviction dû notamment à sa brouille avec Hakim Ziyech qui avait refusé de revenir en sélection tant qu’il serait là. Il a été remplacé par Walid Regragui qui a conduit les Lions jusqu’en demi-finale du Mondial au Qatar, avec des prestations qui ont impressionné plus d’un.

Et quelques jours après l’exploit du Maroc, qui est devenu la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d’un Mondial, Vahid Halilhodžić est revenu sur son éviction de la tête des Lions de l’Atlas. Et visiblement, le technicien français en veut énormément à la fédération marocaine. « Vous savez que je n’ai rien commenté du tout sur le Maroc. J’ai reçu un appel de journalistes du Maroc, de la région. Mais c’est difficile pour moi de dire quoi que ce soit. Et ces mots ne peuvent pas effacer mon amertume, et ils ne peuvent pas compenser ce que j’ai manqué avec ce tournoi » a tout d’abord déclaré l’ancien sélectionneur des Lions pour le média tportal.hr.

Il poursuit en accusant la FRMF d’avoir brisé sa fin de carrière en le licenciant à quelques mois de la Coupe du Monde: « ils m’ont enlevé ma fierté, je ne peux ni les oublier ni leur pardonner. Parce que c’était censé être aussi mes adieux à ma carrière d’entraîneur. C’est tout ce que je peux dire sur le sujet. » Une déclaration qui confirme la rancœur encore bien présente de Vahid Halilhodžić envers la fédération marocaine de football.