Maroc: la première liste de Walid Regragui face au Chili et au Paraguay avec Hakim Ziyech

Le tout nouveau sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a dévoilé ce lundi sa liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux face au Chili et au Paraguay dans le cadre de la journée FIFA de septembre. Le banni Hakim Ziyech fait son retour dans le groupe.

Il aura fallu attendre la nomination du technicien local, Walid Regragui, pour voir Hakim Ziyech, convoqué de nouveau avec les Lions de l’Atlas. Banni par l’ancien sélectionneur Vahid Halilhodžić, l’attaquant de Chelsea est appelé pour les rencontres amicales de la journée FIFA de septembre face au Chili et au Paraguay.

L’ancien de l’Ajax fait en effet partie d’un groupe élargi de 31 joueurs qui voyageront en Espagne dans le cadre de cette trêve internationale. L’équipe chérifienne sera opposée au Chili, le 23 septembre à Barcelone, et le Paraguay, le 27 du même mois à Séville. Deux gros tests pour les Marocains avant la Coupe du monde Qatar 2022 (20 novembre-18 décembre) où les Maghrébins sont logés dans le groupe F qui comprend la Belgique, la Croatie et le Canada.

Dans cette liste de Regragui, on note également le retour de Younès Belhanda ainsi que quelques novices tels Walid Cheddira, attaquant de Bari (Italie) et Hamza El Moussaoui, latéral gauche de la RSB. Plusieurs cadres manquent cependant à l’appel dont Nayef Aguerd, Adam Masina, Tarik Tissoudali, pour blessure, ainsi que Fayçal Fajr et Ayman Barkok non-retenus pas le nouveau patron des Lions.

La liste du Maroc:

Gardiens: Yassine Bounou – Munir Mohamedi – Anas Zniti – Ahmed Reda Tagnaouti.

Défenseurs: Achraf Hakimi – Noussair Mazraoui – Badr Benoun – Samy Mmaee – Romain Saiss – Yahya Attiat Allah – Jawad El Yamiq – Achraf Dari – Hamza El Moussaoui.

Milieux de terrain: Sofyan Amrabet, Younès Belhanda – Selim Amallah – Ilias Chair – Azzedine Ounahi – Yahya Jabrane – Abdelhamid Sabiri – Amine Harit.

Attaquants: Hakim Ziyech – Soufiane Rahimi – Munir El Haddadi – Ayoub El Kaabi – Youssef En-Nesyri – Abdessamad Ezzalzouli – Zakaria Aboukhlal – Sofiane Boufal – Ryan Mmaee – Walid Cheddira.