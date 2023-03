Maroc: la liste de Walid Regragui pour le choc contre le Brésil

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a publié ce lundi, sa liste des joueurs retenus pour les rencontres amicales contre le Brésil et le Pérou en fin mars prochain. Un groupe de 30 Lions de l’Atlas avec plusieurs Mondialistes.

Logé dans le groupe K, composé de trois équipes, le Maroc est exempté des troisièmes et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire. Adversaires du Zimbabwe, les Lions de l’Atlas ne disputeront pas cette double confrontation, en raison de la disqualification des Warriors.

Mais les Marocains ne resteront pas chez eux au cours de cette période de foot. L’équipe chérifienne va en effet livrer deux matchs amicaux, histoire de combler le vide. La formation maghrébine va affronter le Brésil le 25 mars à Tanger, avant de défier le Pérou, trois jours plus tard. Deux chocs de gala pour les hommes de Walid Regragui qui vient de dévoiler la liste des joueurs appelés.

Le sélectionneur marocain a en effet sélectionné 30 Lions avec plusieurs Mondialistes. On retrouve en effet Yassine Bounou, Romain Saiss, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi et autres Sofyan Amrabat. De nouvelles têtes intègrent également la tanière des Lions. Il s’agit de Ibrahim Salah, Yassine Kechta, Benjamin Bouchouari, Chadi Riad, Abdel Abqar et Ayoub Amraoui. Cependant, certains cadres manquent à l’appel: Selim Amallah, blessé, mais également Badr Benoun et Ilias Chair.

La liste complète de Walid Regragui:

Gardiens de but: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnatoui, Mehdi Benabid.

Défenseurs: Achraf Hakimi, Nayef Aguerd , Romain Saïss, Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Abdel Abqar, Yahia Attiat-Allah, Ayoub Amraoui.

Milieux de terrain: Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Azzedine Ounahi, Benjamin Bouchouari, Bilal El khanouss, Imran Louza, Yassine Kechta.

Attaquants: Hakim Ziyech, Abde Ezzalzouli, Zakaria Aboukhlal, Youssef En-Nesyri, Anass Zaroury, Walid Cheddira, Abderrazak Hamdallah, Sofiane Boufal, Ibrahim Salah.