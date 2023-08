Maroc: la liste de Walid Regragui pour la trêve de septembre, sans Ziyech

En conférence de presse ce jeudi au Complexe sportif Mohammed VI à Maâmoura, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a dévoilé sa liste de 23 joueurs retenus pour les deux prohains matchs. L’absence de la jeune pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal est remarquée.

Dans le cadre de la trêve internationale de septembre, le Maroc affrontera le Liberia (6e journée des éliminatoires de la CAN 2023) et le Burkina Faso (rencontre amicale), respectivement le samedi 9 septembre 2023 à Agadir, et le mardi 12 septembre à Lens en France. Pour ces deux échéances, le sélectionneur marocain Walid Regragui a dévoilé ce jeudi une liste de 23 joueurs. Désirée par les Lions de l’Atlas et l’Espagne, la jeune pépite du FC Barcelone Lamine Yamal n’est pas sur la liste. Une indication sur son futur choix de sélection?

D’autres événements marquants de la nouvelle liste de Regragui incluent l’absence notable de Hakim Ziyech et Abdelhamid Sabiri, deux joueurs clés lors de l’épopée du Mondial au Qatar. On remarque également le retour du vétéran défensif Younes Abdelhamid, qui n’avait pas été convoqué depuis 2020. Mais, ce qui retient particulièrement l’attention est la convocation tant attendue des jeunes prodiges de la sélection U23, victorieuse lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Parmi ces talents prometteurs, on retrouve Amine Adli, Amir Richardson, Benjamin Bouchari et Ismael Saibari.

- Publicité-

Le groupe complet

Gardiens de but: Yassine Bounou – Munir Mohamedi El Kajoui – Mehdi Benabid – Youssef el Motie.

Défenseurs: Achraf Hakimi – Noussair Mazraoui – Nayef Aguerd – Ghanem Saiss – Jawad El Yamiq – Younes Abdelhamid – Yahya Attiat Allah – Abdelkabir Abqar.

Milieux de terrain: Amir Richardson – Azzedine Ounahi – Sofyane Amrabat – Bilal El Khannouss – Benjamin Bouchouari – Selim Amallah.

- Publicité-

Attaquants: Amine Harit – Zakaria Aboukhlal – Abdessamad Ezzalzouli – Ismael Saibari – Amine Adli – Walid Cheddira – Youssef En-Nesyri – Ayoub El Kaabi – Abderrazak Hamdallah – Ibrahim Salah.

لائحة المنتخب الوطني لمباراتي ليبيريا 🇱🇷 و بوركينا فاسو 🇧🇫



🚨Our National Team’s Squad list for the next two games against Liberia & Burkina Faso #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/fDfGGnnbI9 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 31, 2023

Articles similaires