Maroc: la liste de Walid Regragui pour la trêve de juin

Le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a dévoilé ce vendredi, sa liste de joueurs retenus pour les matchs des Lions de l’Atlas lors de la trêve internationale de juin.

Lors de la prochaine trêve internationale, prévue pour début juin, le Maroc disputera deux matchs. D’abord contre le Cap Vert (12 juin) en amical, ensuite contre l’Afrique du Sud (qui joue sa qualification), dans le cadre de la cinquième journée des phases éliminatoires pour la CAN 2023 (reportée en 2024). Cette dernière rencontre est prévue pour le 17 juin. Ce vendredi, le sélectionneur Walid Regragui a dévoilé une liste élargie de 28 joueurs avec des surprises.

Le sélectionneur marocain a pris la décision de ne pas inclure Abde Ez, qui réalise de bonnes performances avec Osasuna, ainsi que le jeune talent Bilal El Khannouss dans sa liste. Les deux joueurs sont mis à la disposition de l’équipe des moins de 23 ans, qui participera à la Coupe d’Afrique des Nations en juin. Ce tournoi, qui se déroule au Maroc, offre une qualification pour les Jeux Olympiques de 2024.

Pour le reste, on retrouve les cadres que sont Achraf Hakimi, Hakim Ziyech et Sofiane Boufal. Le défenseur central de l’Union Saint-Gilloise, Ismaël Kandouss, a reçu sa première convocation, tandis qu’Adam Masina, Fahd Moufi et Youssef Maleh font leur retour dans le groupe.

Le groupe du Maroc

لائحة المنتخب الوطني لمباراتي الرأس الأخضر 🇨🇻 وجنوب إفريقيا 🇿🇦



🚨List for the matches against Cabo-Verde & South Africa#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/MFOnLU7RT4 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 26, 2023

