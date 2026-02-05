Maroc : Ksar El Kébir, zone stratégique économiquement ravagée par les inondations

Depuis le 30 janvier 2026, plus de cent mille personnes ont été déplacées dans la région nord-ouest du Maroc, a indiqué le ministère de l’Intérieur le 4 février. Ces évacuations ont principalement été opérées par mesure de précaution.

Les déplacements font suite à des précipitations jugées exceptionnelles, qui ont poussé les autorités à placer plusieurs provinces de cette partie du pays en alerte météorologique, selon le communiqué du ministère.

Parmi les secteurs concernés figure Ksar El Kébir, cité par les autorités comme une zone touchée et considérée comme importante pour l’approvisionnement de Tanger.