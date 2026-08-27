Maroc-Inde : la commission mixte relance l’objectif de doubler les échanges en cinq ans

Le Maroc et l’Inde ont relancé leur partenariat commercial les 24 et 25 août 2026 à Rabat, lors de la 7e session de leur commission mixte, avec l’objectif affiché de doubler leurs échanges bilatéraux dans les cinq prochaines années. La réunion, coprésidée par le secrétaire d’État marocain Omar Hejira et le ministre d’État indien Jitin Prasada, intervient alors que le commerce entre les deux pays avoisinait 4 milliards de dollars en 2025.

Le ministère marocain de l’Industrie et du Commerce a en outre avancé un potentiel commercial additionnel de 2,6 milliards de dollars, dont 1,4 milliard d’exportations marocaines vers l’Inde et 1,2 milliard d’exportations indiennes vers le Maroc.

Les discussions ont porté sur plusieurs secteurs déjà identifiés comme moteurs du partenariat, notamment les phosphates, l’automobile, l’agroalimentaire, les technologies de l’information, la pharmacie et les énergies renouvelables.

En marge de cette session, les deux parties ont aussi mis en avant la volonté d’élargir les relations d’affaires entre entreprises marocaines et indiennes, dans un contexte de diversification des chaînes d’approvisionnement et de recherche de nouveaux débouchés industriels.

Les deux pays ont enfin acté la création d’un groupe de travail conjoint et prévu la tenue d’une 8e session de la commission mixte à New Delhi.