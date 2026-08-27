BENIN WEB TV

Maroc-Inde : la commission mixte relance l’objectif de doubler les échanges en cinq ans

Le Maroc et l’Inde ont relancé leur partenariat commercial les 24 et 25 août 2026 à Rabat, lors de la 7e session de leur commission mixte, avec l’objectif affiché de doubler leurs échanges bilatéraux dans les cinq prochaines années. La réunion, coprésidée par le secrétaire d’État marocain Omar Hejira et le ministre d’État indien Jitin Prasada, intervient alors que le commerce entre les deux pays avoisinait 4 milliards de dollars en 2025.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Publié le à
Economie
110vues
Maroc-Inde : la commission mixte relance l’objectif de doubler les échanges en cinq ans
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Le ministère marocain de l’Industrie et du Commerce a en outre avancé un potentiel commercial additionnel de 2,6 milliards de dollars, dont 1,4 milliard d’exportations marocaines vers l’Inde et 1,2 milliard d’exportations indiennes vers le Maroc.

Les discussions ont porté sur plusieurs secteurs déjà identifiés comme moteurs du partenariat, notamment les phosphates, l’automobile, l’agroalimentaire, les technologies de l’information, la pharmacie et les énergies renouvelables.

En marge de cette session, les deux parties ont aussi mis en avant la volonté d’élargir les relations d’affaires entre entreprises marocaines et indiennes, dans un contexte de diversification des chaînes d’approvisionnement et de recherche de nouveaux débouchés industriels.

Les deux pays ont enfin acté la création d’un groupe de travail conjoint et prévu la tenue d’une 8e session de la commission mixte à New Delhi.

Articles liés

Angola : Luanda remet en service un centre de backup pour les données publiquesAngola : Luanda remet en service un centre de backup pour les données publiquesRDC : Kamoa-Kakula reçoit 30 MW continus d’une centrale solaire avec batteriesRDC : Kamoa-Kakula reçoit 30 MW continus d’une centrale solaire avec batteriesCitigroup estime que le redressement économique s’accélère au ZimbabweCitigroup estime que le redressement économique s’accélère au ZimbabweÉgypte : ADNOC Drilling discute d’un partenariat de forage avec Le CaireÉgypte : ADNOC Drilling discute d’un partenariat de forage avec Le Caire

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV