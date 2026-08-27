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Égypte : ADNOC Drilling discute d’un partenariat de forage avec Le Caire

Le ministre égyptien du Pétrole, Karim Badawi, a rencontré le 23 août le directeur général d’ADNOC Drilling, Abdulla Ateya Al Messabi, pour examiner la participation du groupe émirati à un programme élargi de forage terrestre et offshore en Égypte.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Égypte : ADNOC Drilling discute d’un partenariat de forage avec Le Caire
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Le ministère égyptien présente cette montée en cadence comme un axe de son plan quinquennal destiné à relever la production nationale de pétrole brut et de gaz naturel. Selon les autorités, des réunions techniques spécialisées doivent maintenant préciser les domaines de coopération possibles.

ADNOC Drilling a, pour sa part, exprimé son intérêt pour renforcer sa présence sur le marché égyptien et coopérer avec l’Egyptian General Petroleum Corporation ainsi qu’avec l’Egyptian Drilling Company.

Aucun contrat attribué ou signé n’a cependant été annoncé à ce stade. Les échanges portent sur des perspectives de partenariat et non sur des marchés déjà obtenus par le groupe émirati.

Ces discussions interviennent alors que l’Égypte a fortement accru ses importations de gaz naturel liquéfié durant l’été 2026, sur fond de forte demande intérieure et de tensions sur ses capacités de regazéification.

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