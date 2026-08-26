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Nigeria : le marché s’ouvre à davantage de bœuf et de porc américains

Le Nigeria a élargi l’accès de son marché au bœuf et au porc américains, une ouverture annoncée le 21 août par l’U.S. Meat Export Federation (USMEF) qui augmente la liste des produits admissibles sans démontrer encore une hausse déjà mesurée des exportations.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Nigeria : le marché s’ouvre à davantage de bœuf et de porc américains
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Avant cette évolution, le pays n’acceptait qu’un nombre limité de produits carnés transformés américains. Les découpes de bœuf et toutes les découpes de porc, à l’exception des jambons avec os, sont désormais éligibles à l’exportation vers le marché nigérian.

Les abats de bœuf et de porc, les jambons avec os ainsi que les produits fumés, séchés ou salés restent exclus, ce qui laisse subsister un accès partiel plutôt qu’une ouverture complète du marché.

Dan Halstrom, président de l’USMEF, présente cette évolution comme une première étape et estime qu’il faudra du temps pour s’implanter dans la restauration et la distribution nigérianes.

Matt Copeland, directeur Afrique de l’organisation, a ajouté que cet élargissement de l’accès suivait plusieurs années d’échanges avec des décideurs nigérians, coordonnés avec le Foreign Agricultural Service du département américain de l’Agriculture.

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