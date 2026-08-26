Algerie : l’extension du complexe d’engrais AOA d’Arzew doit relever la capacite de 50 %

L’Algerie et le groupe omanais Suhail Bahwan ont acte le lancement de l’extension du complexe d’engrais AOA d’Arzew, dans la wilaya d’Oran, avec une hausse annoncee de 50 % de la capacite du site.

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L’accord a ete annonce le 23 aout 2026. Le complexe AOA est une coentreprise detenue a 51 % par Suhail Bahwan Group et a 49 % par Sonatrach.

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D’apres BC Insight, le projet correspond a l’ajout d’un troisieme train ammoniac-uree. La meme source indique que les autorites algeriennes ont promis l’approvisionnement en gaz necessaire a cette extension.

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Le lancement intervient alors que le marche mondial de l’uree reste tendu. CRU Group releve encore des perturbations d’approvisionnement liees au Moyen-Orient, un facteur qui maintient une forte volatilite sur le marche de l’azote.

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Selon les donnees publiees par Suhail Bahwan Group, le complexe existant produit deja environ 4 000 tonnes par jour d’ammoniac et 7 000 tonnes par jour d’uree granulee.