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Gabon : L’Archer ouvre un bureau de représentation à Libreville

Le groupe financier congolais L’Archer a annoncé mercredi 26 août l’ouverture d’un bureau de représentation à Libreville, au Gabon, confié à Rose Ogouebandja pour piloter cette implantation locale.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Gabon : L’Archer ouvre un bureau de représentation à Libreville
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Cette ouverture marque une nouvelle étape dans le déploiement régional du groupe, déjà présent à Brazzaville, Pointe-Noire, Malabo et Paris. L’historique officiel de L’Archer situe sa création en 2020 et mentionne l’ouverture d’un bureau à Paris en janvier 2025.

Dans son communiqué, L’Archer affirme être actif au Gabon depuis janvier 2026 et y avoir déjà engagé plus de cinq opérations de structuration ou de mobilisation de financements. Ces éléments restent attribués au groupe, qui n’en a pas détaillé publiquement la liste complète.

Le groupe avait toutefois officialisé le 21 avril 2026 une opération menée au Gabon, avec la structuration du refinancement d’un prêt relais de 53,4 millions d’euros au profit de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) à Libreville.

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