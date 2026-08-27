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Angola : Luanda remet en service un centre de backup pour les données publiques

Le gouvernement angolais a remis en service le 25 août à Luanda un centre de backup destiné à sécuriser les données publiques et à assurer la continuité des services numériques de l’administration en cas de panne ou d’incident touchant l’infrastructure principale.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Angola : Luanda remet en service un centre de backup pour les données publiques
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L’installation doit renforcer la protection des données de l’État en dupliquant les systèmes critiques sur un second site. Ce dispositif de redondance vise à maintenir les services publics numériques si le centre principal est interrompu.

Le nouveau maillon complète le Data Center et Cloud national mis en service le 28 avril 2026 à Luanda-Camama, infrastructure qui centralise le stockage et le traitement de données publiques.

Mário Oliveira a indiqué que le centre existait déjà, mais qu’il avait été requalifié et modernisé avant sa remise en service. Les autorités angolaises le présentent comme un renforcement de l’architecture numérique déployée par l’État ces derniers mois.

Les données du site principal de Camama et de la cloud nationale y sont répliquées en temps réel afin d’assurer la redondance du système. Selon INFOSI, le centre dispose de 48 racks et d’environ 8,5 pétaoctets de capacité de stockage.

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