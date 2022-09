Maroc: Hakim Ziyech évoque son retour en sélection, après 2 ans d’absence

Au micro du média de la Fédération marocaine de football, Hakim Ziyech a commenté son retour avec les Lions de l’Atlas après deux ans d’absence.

En conflit ouvert avec Vahid Halilhodzic, l’ancien sélectionneur du Maroc, Hakim Ziyech a été écarté de la sélection pendant deux années. Avec le licenciement de coach Vahid et la nomination de Walid Regragui à sa place, le joueur de Chelsea a effectué son retour avec les Lions de l’Atlas lors de cette trêve internationale de septembre. Le Marocain s’est exprimé sur son retour et les prochaines échéances de son pays, notamment les rencontres contre le Chili et le Paraguay, au micro de la FRMF.

«Je pense que ce sont deux matches importants et intéressants, car ce sont les seuls avant la Coupe du monde. C’est important pour notre équipe de voir où est ce qu’on est en ce moment. C’est aussi bien pour le nouveau coach et son staff, car ils ont de nouvelles idées de jeu. C’est bien de voir où on se situe. Je suis très content d’être de retour après beaucoup de problèmes et de troubles. Je suis prêt à aider l’équipe.», a-t-il déclaré.

Lors de la trêve internationale, qui a débuté lundi dernier, le Maroc va affronter le Chili, le 23 septembre à Barcelone, et le Paraguay, le 27 du même mois à Séville. Deux gros tests pour les Lions de l’Atlas avant la Coupe du monde Qatar 2022 (20 novembre-18 décembre) où les Maghrébins sont logés dans le groupe F en compagnie de la Belgique, de la Croatie et du Canada.