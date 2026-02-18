Maroc : contrôles de police renforcés contre les hausses de prix à l’approche du ramadan

À l’approche du ramadan, les autorités marocaines intensifient leurs contrôles sur les denrées alimentaires pour garantir transparence des tarifs et sécurité sanitaire. Les inspections portent tout particulièrement sur les produits très demandés pendant le mois sacré — viandes, poissons, fruits secs — afin d’écarter tout risque de spéculation ou de non-conformité.

Ce matin à Casablanca, la police et une équipe mixte ont investi le marché Badr, un pavillon au style moderne, pour une vérification ciblée. Les agents ont examiné factures et étiquettes pour s’assurer de la traçabilité des marchandises et de la correcte affichage des prix. La commission locale réunissait des représentants de l’hygiène, des forces de sécurité et d’autres services administratifs ; des dispositifs comparables sont déployés ailleurs dans le pays.

Au cours des contrôles, un lot de saucisses a été confisqué dans une boucherie après l’absence de justificatifs : environ cinq kilos de viande ont été retirés et détruits par précaution. D’autres commerçants, comme des vendeurs de fruits secs, ont également vu leurs documents et leurs produits vérifiés sur place.

Certains commerçants interrogés ont dit ne pas redouter ces opérations lorsqu’ils travaillent dans la légalité, tandis que des clients ont salué les inspections qui leur apportent une garantie sur l’hygiène, les dates de péremption et la conformité des prix avant d’acheter pour le ramadan.

Organisation des contrôles et premiers constats

Selon Norredine Bougam, responsable de la division des affaires économiques et de la coordination à la préfecture des arrondissements de Casablanca Anfa, ces opérations ne se limitent pas au seul mois sacré : elles sont assurées tout au long de l’année par sept préfectures. Pour la période couverte, 2 161 locaux commerciaux ont été visités et près de 69 infractions ont été relevées.

La société civile approuve ce type d’initiative. Bouazza Kherrati, président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, a rappelé le caractère nécessaire de ces contrôles, en particulier pendant le ramadan où certains commerçants cherchent parfois à écouler des stocks invendus ou à négliger l’affichage des tarifs. Il a par ailleurs souligné l’effet dissuasif et rassurant que ces interventions produisent auprès du public.

