Maroc: ce qu’il faut savoir sur les études de Moulay El Hassan au Collège royal

Agé de 22 ans, le prince Moulay El Hassan est l’héritier du trône marocain. Fils du roi Mohammed VI et de la princesse Lalla Salma, il multiplie les apparitions officielles aux côtés du souverain et se prépare à assumer des responsabilités au sein d’un royaume d’environ 36 millions d’habitants.

En décembre dernier, en l’absence du roi, il a officiellement lancé à Rabat la Coupe d’Afrique des Nations : il est entré sur la pelouse, a salué les joueurs un par un, a procédé au coup d’envoi de la compétition puis a pris place en tribune aux côtés du président des Comores et du président de la FIFA.

Depuis son adolescence, il a côtoyé des dirigeants internationaux : entre autres rencontres, des échanges avec Xi Jinping et un dîner en présence d’Emmanuel et Brigitte Macron. Né en 2003, Moulay El Hassan bénéficie d’un héritage politique familial : son grand-père, futur Hassan II, assistait à 13 ans à la conférence de Casablanca avec Charles de Gaulle, Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt, et Mohammed VI a suivi une formation auprès de Jacques Delors lorsqu’il présidait la Commission européenne. Le prince est présenté comme polyglotte, attentif aux questions écologiques, amateur de football et supporter du FC Barcelone.

Parcours scolaire du prince héritier

Il a été scolarisé au Collège royal de Rabat, établissement fondé en 1942 par Mohammed V et situé dans l’enceinte du palais, institution très sélective destinée à l’élite marocaine. À l’été 2020, il a obtenu son baccalauréat, option internationale, spécialité sciences économiques et sociales, avec la mention « Très bien », au sein d’une classe comptant seulement cinq élèves.

Après ce diplôme, il s’est inscrit en sciences humaines et sociales à l’université Mohammed VI Polytechnique. Le coût annuel d’une année de licence dans cet établissement est évalué entre 45 000 et 65 000 dirhams pour les frais de scolarité, auxquels s’ajoutent environ 5 000 dirhams de frais d’inscription, soit une fourchette équivalente à 4 600–6 440 euros.

Il a ensuite rejoint la faculté de gouvernance Al-Hakama de Salé El-Jadida, affiliée à l’université de Ben Guerir, près de Rabat, où il s’est spécialisé en sciences économiques et sociales avec un accent sur les relations internationales. Le coût annuel de cette formation est estimé à 6 440 euros.

Parallèlement à sa scolarité, il a été initié tôt aux obligations royales : à 8 ans, il a prononcé un premier discours officiel à l’Académie royale militaire de Meknès. En 2019, il a représenté son père aux obsèques de Jacques Chirac et a rencontré le duc et la duchesse de Sussex lors de leur visite officielle au Maroc la même année.

Le prince entretient une relation étroite avec ses parents, et plus particulièrement avec sa mère, la princesse Lalla Salma. Malgré le divorce du couple royal à la fin des années 2010, il est resté proche d’elle et a choisi de demeurer à Rabat plutôt que de s’installer de façon permanente à Ben Guerir pour ses études.

Il a fréquemment remplacé le roi lors de déplacements officiels, notamment en raison de problèmes de santé du souverain. Mohammed VI approche de la soixantaine.