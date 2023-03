Maroc – Brésil: Ederson se méfie des Lions de l’Atlas

Le gardien de but du Brésil, Ederson, a évoqué le match amical face au Maroc, ce samedi, à Tanger. Et la star de Manchester City s’attend à un match compliqué face aux Lions de l’Atlas.

Quelques mois après son fiasco au Qatar, à la Coupe du monde 2022 où il a été éliminé en quart de finale malgré son statut de grand favori, le Brésil retrouve les pelouses. Les Auriverdes affrontent le Maroc ce samedi, en amical. Un choc de gala contre les Lions de l’Atlas, prévu à Tanger.

Si la Seleçao part largement favorite pour ce duel des Mondialistes, le Maroc aura également son mot à dire. Portée par son capitaine Achraf Hakimi, l’équipe chérifienne a déjà démontré qu’elle connait la recette pour venir à bout des gros caïmans. Un constat partagé par Ederson qui s’attend à un match compliqué face aux hommes de Walid Regragui.

« Ça va être un match très compliqué parce que leur équipe est très bonne, très agressive et forte. Et leurs supporters sont des passionnés. Je me souviens encore d’eux au Qatar après la victoire aux dépens de l’Espagne. L’ambiance était folle », a déclaré le gardien de but brésilien en conférence de presse.

Le keeper de Manchester City s’est également prononcé sur le groupe constitué par le sélectionneur intérimaire Ramon Menez. Plusieurs jeunes des U20 qui ont notamment brillé lors du dernier championnat sud-américain de la catégorie intègrent en effet l’effectif. Parmi eux, la nouvelle sensation brésilienne, Vitor Roque, ou encore Andrey Santos, recruté cet hiver par Chelsea.

« Si nous gardons le groupe uni, comme nous l’avons toujours fait pendant toutes les années où j’ai été en équipe nationale, ce sera pour moi la meilleure leçon que je tirerai de tout ce cycle. Je pense qu’une équipe unie est capable de conquérir beaucoup de choses », a ajouté l’éternel suppléant d’Alisson Becker dans les cages auriverdes (19 apparitions sous la tunique de la Seleçao).

Notons que le Brésil est le premier des deux adversaires du Maroc lors des amicaux de mars, le 25 au Grand Stade de Tanger. Les Lions de l’Atlas vont ensuite en découdre avec le Pérou, le 28 mars à Madrid.