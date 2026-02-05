Marius Borg Høiby : « J’ai été harcelé et tourmenté »

La journaliste norvégienne Caroline Vagle, pour le magazine Se Og Hor, a indiqué à Gala.fr que l’homme de 29 ans paraissait très tendu lors des débats. Au second jour d’audience, il est intervenu pour exposer sa version des faits et en a profité pour s’en prendre à la presse.

Selon les comptes rendus, le prévenu a déclaré avoir des difficultés à s’exprimer devant une grande assemblée et a sangloté en prenant la parole. Il a affirmé que les médias le suivaient depuis l’enfance, évoquant un harcèlement et un tourment permanents, et jugeant inacceptable leur présence dans la salle. Il a dit ne pas rechercher l’attention médiatique. Toujours d’après la presse, il aurait croisé les bras, regardé le juge, désigné l’emplacement des journalistes dans la salle d’audience 250 et accusé le groupe installé derrière lui de déformer la réalité. Il a également admis avoir mené une vie très arrosée, estimant que peu de personnes pourraient s’identifier à son parcours, et affirmé être surtout connu comme « le fils de sa mère », exprimant un fort besoin de reconnaissance.