Marion Cotillard et Guillaume Canet de nouveau côte à côte à Cannes

Marion Cotillard et Guillaume Canet font leur retour côte à côte sur la Croisette le 15 mai pour la projection hors compétition de Karma , thriller psychologique réalisé par Canet. Tourné en Espagne, dans le Lot et en Corrèze, le film met en scène Jeanne, une femme au passé trouble accusée d’avoir enlevé son filleul ; il s’agit du neuvième long métrage de Canet en tant que réalisateur et la sortie en salles est programmée au 21 octobre.

La 79e édition du Festival de Cannes se déroule sous un temps clément et rassemble vingt-deux films en compétition, alors que la quinzaine bat son plein. Le 15 mai, la journée de projections inclut notamment la présentation d’Asghar Farhadi la veille et les montées des marches de Virginie Efira, pour Soudain du Japonais Ryusuke Hamaguchi, et de Léa Seydoux pour Gentler Monster de la réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer.

La présence de Cotillard et Canet sur la Croisette intervient après l’annonce de leur séparation à l’été 2025, après dix-huit ans de vie commune. Leur première apparition publique conjointe depuis cette annonce suscite une attention particulière, alors que chacun conserve des engagements professionnels distincts.

Une coopération artistique continue malgré la séparation

Sur le plan professionnel, les deux artistes poursuivent une collaboration régulière. Marion Cotillard a tourné sous la direction de Guillaume Canet à plusieurs reprises, notamment dans Les Petits Mouchoirs, Rock’n’Roll et Astérix et Obélix : L’empire du Milieu, avant d’endosser le rôle principal de Karma. Dans un entretien accordé à Madame Figaro le 12 septembre 2025, Cotillard déclarait apprécier le travail du réalisateur, le qualifiant de « réalisateur exceptionnel et très grand directeur d’acteurs ».

Guillaume Canet, âgé de 53 ans, a partagé sur Instagram sa satisfaction de présenter son projet : il a publié les premières images du film et la première affiche, précisant la date de sortie en octobre. Le réalisateur se dit heureux d’avoir mené le projet à son terme et de le montrer publicement hors compétition à Cannes.

Sur le plan familial, les deux anciens partenaires restent engagés dans l’éducation de leurs enfants, Marcel, né en 2011, et Louise, née en 2017. La séparation n’a pas interrompu leur collaboration professionnelle, comme le montrent leurs retrouvailles pour la promotion de Karma.

En dehors de Karma, la filmographie et la programmation à venir des deux artistes sont mentionnées : Marion Cotillard figure au générique de deux autres films annoncés cette année, Roma Elastica de Bertrand Mandico dont la sortie est prévue le 23 décembre, ainsi que Milo de Nicole Garcia. Guillaume Canet apparaîtra quant à lui dans Fantômas de Frédéric Tellier, programmé pour le 3 février 2027.