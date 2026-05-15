Marion Cotillard au bras de son fils Marcel à Cannes 2026

Le 15 mai 2026, sur le tapis rouge du Palais des Festivals, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont attiré l’attention pour la projection hors compétition de Karma , mais c’est leur fils Marcel, presque quinze ans, qui a été la véritable révélation de la montée des marches lors de la 79e édition du Festival de Cannes.

Présentant le film du réalisateur Guillaume Canet, le couple — officiellement séparé depuis juin 2025 — a fait une apparition commune autour de leur fils. Marcel, dont l’anniversaire tombe le 19 mai, signait l’une de ses premières apparitions publiques marquantes, après avoir été vu pour la dernière fois en public en juin 2025 dans les tribunes de Roland-Garros aux côtés de son père.

Sur la Croisette, l’adolescent est apparu élégant et assuré : costume, nœud papillon et une aisance qui a surpris les photographes. Selon Madame Figaro, Guillaume Canet a pris quelques instants avant d’accéder au tapis rouge pour ajuster lui-même le col et le nœud papillon de son fils, geste remarqué par les témoins. Marcel s’est montré très proche de sa mère, l’ayant enlacée et couverte de baisers au sommet des marches, une scène familiale largement relayée par les agences photo.

Tenues, casting et contexte du film

Côté looks, Marion Cotillard, en qualité d’égérie de la maison Chanel, avait opté pour une robe en cuir noir à franges laissant apparaître le logo de la maison, complétée par des escarpins vernis et un chignon bas. Guillaume Canet portait un smoking classique agrémenté d’un nœud papillon. Les deux comédiens étaient entourés d’une partie de l’équipe du film, notamment Denis Ménochet, Leonardo Sbaraglia et Luis Zahera.

Karma est présenté hors compétition lors de cette 79e édition. Le long-métrage, placé dans la veine du thriller, se déroule dans un village du nord de l’Espagne et suit le parcours de Jeanne, une femme au passé trouble dont la vie bascule lorsqu’un enfant disparaît mystérieusement. Le film réunit Marion Cotillard et Guillaume Canet pour leur neuvième collaboration depuis Jeux d’enfants en 2002.

La sortie en salles de Karma est programmée en France pour le 21 octobre 2026. Pour Marion Cotillard, cette présence sur la Croisette marque un retour trois ans après sa dernière venue en compétition pour Little Girl Blue.

La forte affluence avant l’accès au tapis rouge avait contraint l’équipe à patienter plusieurs minutes avant la montée des marches, selon les mêmes sources photo. Les images de la famille Canet-Cotillard, réunie au sommet des marches malgré la séparation annoncée des deux acteurs en 2025, ont largement circulé dans les agences de presse couvrant la montée des marches.