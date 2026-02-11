Marine (Star Academy) : ses parents sauvent une famille après son concert dans le Nord

Marine , la gagnante de la 13e saison de la Star Academy , et ses parents sont intervenus pour venir en aide à une famille dont la voiture s’était embourbée sur le parking du Scèneo de Longuenesse après son concert du 6 février. La scène, racontée par le père de famille à La Voix du Nord, a tourné au folklorique lorsque les éclairages du parking se sont éteints et que les parents de la chanteuse se sont mobilisés pour dégager le véhicule.

La présence de Marine sur les plateaux la semaine suivante — le 7 février, elle a remis le trophée à Ambre, vainqueure de la 13e saison (59 % contre 41 % pour Léa) — s’inscrit dans un calendrier soutenu. Moins d’un an après la sortie de son premier album, Cœur Maladroit, la chanteuse de 25 ans a lancé sa première grande tournée le 30 novembre à Nantes et a enchaîné les représentations, notamment à l’Olympia le 19 janvier, puis à Strasbourg, Marseille et Le Mans.

Le 6 février, c’est au Scèneo de Longuenesse que Marine se produisait. Parmi les spectateurs, Roland Dawagne, originaire de Namur (Belgique), avait fait le déplacement avec ses deux filles, Constance (12 ans) et Eleanor (11 ans). Arrivés en urgence, ils se sont garés sur un emplacement boueux où la voiture s’est rapidement retrouvée embourbée, selon le récit transmis à La Voix du Nord.

Les parents de la chanteuse à la manœuvre pour dégager la voiture

Au moment de quitter le site, des automobilistes se sont proposés pour aider, mais la manœuvre est devenue plus concrète lorsque les parents de Marine, présents sur le parking, sont intervenus. Selon Roland, le père de Marine a improvisé une traction en utilisant une longe d’équitation pour tirer le véhicule, pendant que la mère de la chanteuse poussait sur le capot, les pieds dans la boue.

L’épisode a pris une tournure plus délicate lorsque, au cours de l’opération, « la lumière du parking s’est éteinte », toujours d’après le témoignage relayé par La Voix du Nord. Confrontés à l’obscurité, les parents de Marine ont alors appelé leur fille, qui a demandé que les éclairages soient rallumés afin de faciliter la manœuvre.

Grâce à cette intervention collective, Roland et ses deux filles ont pu quitter le parking et regagner leur domicile après le concert. Le père de famille a précisé qu’ils assisteront de nouveau à un concert de Marine en juin prochain à Lille, mais, pour ce déplacement, ils prévoient de s’y rendre en train.