Marie Paule Adjé : la chroniqueuse et actrice ivoirienne reçoit une pluie d’éloges après « Maquisards »

La chroniqueuse ivoirienne, Marie Paule Adjé a su captiver tous les téléspectateurs de Life TV, avec son rôle dans la série « Maquisard ». A la fin de la première saison de cette série, l’actrice ne cesse de recevoir les éloges.

Marie Paule Adjé, la chroniqueuse ivoirienne, a récemment démontré son excellent talent d’actrice dans la série « Les Coups de la vie », diffusée sur la chaîne A+ Ivoire. Elle a également brillé dans la série « Maquisards », diffusée sur Life Tv, en captivant les téléspectateurs avec son jeu de rôle naturel et extraordinaire.

En effet, après la diffusion des 26 épisodes de la saison 1, l’actrice a partagé sur sa page Facebook le lundi 13 novembre2023, une longue publication expliquant comment elle a obtenu le rôle de « Suzy ». Elle a aussi émis certaines réserves quant à sa capacité à le jouer et aux répercussions que cela pourrait avoir. Cependant, le retour a été unanimement satisfaisant pour elle, car elle a réussi à captiver les nombreux téléspectateurs qui étaient rivés à leur écran chaque soir pour suivre la série.

Ce mardi 14 novembre 2023, sa copine et présentatrice, Konnie Touré lui a fait des éloges, à travers un post sur sa page Facebook. Konnie Touré a aussi profité de la publication pour encourager les autres acteurs. « Permettez-moi quand même de saluer le talent sans forcer de mon beubeu Marie Paule. Quelle prestation ! Quel naturel ! Dès qu’elle a pris connaissance du scénario, cette actrice dans l’âme a décidé pendant des jours d’écumer les maquis de Yopougon. Elle y allait, elle s’asseyait et puis elle observait. Le résultat est là, Suzy a géré. Donc Suzy, merci pour les émotions dégagées. Merci pour la crédibilité de ton jeu. Merci d’avoir une fois de plus fait la différence. On s’y est cru vraiment. Tu maîtrises le game et c’est tout en ton honneur. Chapeau également à tous les autres acteurs de la série Maquisards. Vous êtes des duuuurs les gars », écrit-elle.

Konnie Touré a été suivie par son prince charmant, Mahama Abdoul Fatah Cho quelques heures plus tard sur sa page Facebook, qui a encensé Marie Paule Adjé tout en félicitant les responsables de Life TV. « A ma sœur, mon amie et le Cupidon dans ma vie. Félicitations Marie paule Adje pour toutes tes réalisations et ton professionnalisme que tu mets constamment en valeur. Vous aviez tout le pays à vos pieds pour une autre grande série. Votre talent et votre attitude d’esprit commercial méritent d’être respectés. Félicitations à tous Life TV et au génie derrière cette réalisation Fabrice Sawegnon », écrit-il.