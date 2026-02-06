Marie de Danemark fête ses 50 ans avec des bijoux d’un célèbre joaillier français
Marie de Danemark fête ses 50 ans ce 6 février. À cette occasion, le palais a publié une série de portraits où la princesse porte des boucles d’oreilles issues d’une maison de joaillerie française plusieurs fois centenaire.
Marie de Danemark fête ses 50 ans ce 6 février. À cette occasion, le palais a publié une série de portraits où la princesse porte des boucles d’oreilles issues d’une maison de joaillerie française plusieurs fois centenaire.
Née à Paris, la princesse célèbre cet anniversaire à Washington D.C., entourée de son époux, le prince Joachim, et de leurs enfants Henrik et Athena. Le couple est en poste à l’ambassade du Danemark aux États-Unis depuis août 2023, après avoir vécu trois ans en France. La maison royale danoise a partagé sur son compte Instagram officiel cinq photographies prises début janvier à la résidence de Vedbæk, lors des vacances de Noël, montrant Marie seule ou en compagnie des siens.
Sur ces clichés, elle porte une chemise rayée bleue et blanche à boutons nacrés signée Ralph Lauren, un pull en cachemire beige, un jean brut bootcut à taille haute, une fine ceinture en cuir marron et des escarpins en daim bleu marine de chez Jimmy Choo. Elle arbore des boucles d’oreilles Mauboussin, modèle Le Premier Jour : deux anneaux composés chacun de trois rangées d’or blanc (titre 750/1000) serties de petits diamants.
La tiare Mauboussin de Marie de Danemark
La princesse porte régulièrement des créations Mauboussin. Le 1er janvier, lors de la réception de Nouvel An à Copenhague, elle était coiffée d’un diadème en or blanc, diamants et saphirs signé de la maison française. Cette tiare, de forme triangulaire évoquant de nombreuses fleurs, est centrée par un saphir poire de Ceylan de 6,82 carats. Baptisé Nuits Claires, ce diadème a été porté pour la première fois par Marie en 2018, lors d’un banquet d’État organisé par la reine Margrethe à l’occasion de la visite du président Emmanuel Macron. Sa collection comprend également une grande bague Mauboussin assortie : un anneau en or blanc pavé de 300 diamants, serti au centre d’un saphir de Ceylan taille coussin de 8,43 carats.