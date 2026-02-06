Marie de Danemark fête ses 50 ans avec des bijoux d’un célèbre joaillier français

Marie de Danemark fête ses 50 ans ce 6 février. À cette occasion, le palais a publié une série de portraits où la princesse porte des boucles d’oreilles issues d’une maison de joaillerie française plusieurs fois centenaire.

Née à Paris, la princesse célèbre cet anniversaire à Washington D.C., entourée de son époux, le prince Joachim, et de leurs enfants Henrik et Athena. Le couple est en poste à l’ambassade du Danemark aux États-Unis depuis août 2023, après avoir vécu trois ans en France. La maison royale danoise a partagé sur son compte Instagram officiel cinq photographies prises début janvier à la résidence de Vedbæk, lors des vacances de Noël, montrant Marie seule ou en compagnie des siens.

Sur ces clichés, elle porte une chemise rayée bleue et blanche à boutons nacrés signée Ralph Lauren, un pull en cachemire beige, un jean brut bootcut à taille haute, une fine ceinture en cuir marron et des escarpins en daim bleu marine de chez Jimmy Choo. Elle arbore des boucles d’oreilles Mauboussin, modèle Le Premier Jour : deux anneaux composés chacun de trois rangées d’or blanc (titre 750/1000) serties de petits diamants.

La tiare Mauboussin de Marie de Danemark