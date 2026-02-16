Marie-Chantal de Grèce publie sur Instagram une photo rock’n’roll du prince Pávlos

À l’occasion de la Saint‑Valentin, le samedi 14 février, Marie‑Chantal de Grèce a publié sur son compte Instagram une photographie de son époux, le prince Pávlos, dans une mise en scène loin du protocole.

À l’occasion de la Saint‑Valentin, le samedi 14 février, Marie‑Chantal de Grèce a publié sur son compte Instagram une photographie de son époux, le prince Pávlos, dans une mise en scène loin du protocole.

Sur le cliché, le père de cinq enfants est installé sur une moto noire, vêtu d’un jean clair et d’une chemise grise aux manches retroussées, portant un casque et des lunettes de soleil. Les deux mains sur le guidon, il tourne la tête vers l’objectif. La duchesse a accompagné l’image d’une légende opposant symboliquement sa fonction royale à sa passion pour la moto, puis lui a adressé ses vœux pour la Saint‑Valentin.

La publication intervient alors que, ce même week‑end, de nombreux couples célébraient la Saint‑Valentin, parmi lesquels Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, Marlène Schiappa et Matthias Savignac, ainsi que David et Victoria Beckham.

Publicité

Pávlos de Grèce, marié depuis trente ans à Marie‑Chantal : des confidences affectueuses

Deux jours avant, le 12 février, Pávlos de Grèce avait publiquement exprimé son attachement à son épouse lors de l’émission Enopios Enopios diffusée sur la chaîne ANT1, selon un compte rendu de Vanitatis.

Le prince et Marie‑Chantal Miller sont les parents de cinq enfants — María Olympía, Konstantínos Aléxios, Achíleas Andréas, Odysséas Kímon et Aristídis Stávros — dont les âges s’étendent de 29 à 17 ans.

Au cours de l’entretien, il a évoqué l’importance que représente sa famille, affirmant son amour pour ses enfants et qualifiant sa femme de personne remarquable, travailleuse et dirigeante d’une entreprise, ainsi que d’une mère dévouée. Il a souligné l’unité familiale et le lien affectif entre les enfants, une valeur transmise par ses propres parents, et a rappelé son attachement aux repas pris en commun, résumant sa démarche par l’idée que la communication au sein du foyer est essentielle.