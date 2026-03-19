Marianne James dénonce Jacky Terrasson alors qu’il est visé par une enquête pour viol sur mineur

Le 18 mars 2026 , la chanteuse connue sous le nom de Mathilde a publié un message sur Instagram demandant le retrait définitif de son premier album Je les aime tous (2016). Elle affirme que le pianiste Jacky Terrasson, qui lui avait été imposé comme réalisateur discographique, est aujourd’hui accusé de viol sur une fillette de 6 ans pour des faits datant de 2015, et déclare avoir elle‑même été victime de plusieurs agressions de la part de cet homme.

Dans sa publication, Mathilde s’adresse directement à Romain Vivien, dirigeant de Believe Music France, qui regroupe désormais le label Naïve Records, pour exiger la suppression de toute association entre son nom et l’album concerné. Elle explique qu’elle n’avait pas choisi Jacky Terrasson comme réalisateur, et fait remonter la responsabilité de cette décision à leur manager commun de l’époque, Christophe Deghelt.

La prise de parole de la chanteuse a suscité un soutien public immédiat, notamment de l’artiste Marianne James, qui a commenté la publication en exprimant sa colère et sa solidarité. La diffusion de ces allégations relance le débat sur les comportements aux abords du milieu musical et sur la responsabilité des maisons de disques vis‑à‑vis des collaborations artistiques.

Mathilde demande le retrait de son album et relie son parcours aux accusations contre Jacky Terrasson

Dans une lettre ouverte adressée au dirigeant de Believe Music France, Mathilde décrit les circonstances ayant conduit à la production de son disque. Elle écrit que, en 2016, Jacky Terrasson lui a été imposé comme réalisateur discographique par Christophe Deghelt, sans qu’elle ait pu donner son accord, et qu’elle ne peut aujourd’hui concevoir que son nom reste associé à une personne accusée, selon elle, d’un crime sur une mineure.

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La chanteuse rappelle aussi son parcours public : participation à The Voice (saison 4, 2015) et prestation remarquée lors de la 35e Nuit des Molières, où elle avait interprété Le corps des femmes. Ces éléments sont évoqués par Mathilde pour souligner l’importance symbolique et professionnelle de sa décision de demander le retrait de l’album Je les aime tous, paru en 2016 chez Naïve.

La victime présumée citée par Mathilde serait aujourd’hui âgée de 16 ans, d’après les indications fournies par la chanteuse. Mathilde dit croire la parole de cette jeune fille notamment parce qu’elle affirme avoir été elle‑même visée par plusieurs agressions de la part du même musicien, précisant ainsi le fondement de sa démarche publique.

Marianne James a réagi sur le fil Instagram de Mathilde par une déclaration virulente : « Ça n’en finira jamais !!! La pourriture remonte toujours à la surface ! Mathilde de tout cœur avec toi ! Ta dure décision t’honore. » Le message, largement relayé, a amplifié la visibilité de la plainte publique de Mathilde.

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