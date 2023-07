« Mariam n’a pas eu le Bac » : un blogueur guinéen montre des preuves

- Publicité-

Sur sa page Facebook, le lundi 17 juillet 2023, un blogueur guinéen du nom d’Abdoulaye Chérif Haïdara a fait une sortie surprenante sur l’admission de la jeune TikTokeuse Mariam à l’examen du baccalauréat, affirmant que cette dernière n’a pas eu son BAC, car son nom, ne figure nulle part sur la liste nationale.

Après la publication officielle des résultats du baccalauréat par le Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A), les abonnés de TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp ont fortement interagi aux rumeurs de l’admission de Mariam Touré à l’examen du Bac 2023 en Guinée.

Cependant, cette joie populaire a été de courte durée, car le 17 juillet 2023, à peine deux jours plus tard, le blogueur guinéen Abdoulaye Chérif Haidara a annoncé son démenti de ce qu’il a qualifié de fausses informations. « Par ce post, je retire mon message de congratulation à Mariam après une [Fausse annonce] de son admission au baccalauréat unique 2023. Désolé, mais je n’applaudirai jamais la fraude et les situations d’irrégularités en Afrique.. Jamais ! L’avenir de notre continent en dépend. Mon souhait a toujours été qu’elle gagne cet examen, si réellement, elle le mérite était là, bien sûr, mais à ma forte surprise, les enfants de mon quartier sont venus m’exposer toutes les preuves selon lesquelles, elle n’a pas eu le bac », a-t-il écrit.

« Nous avons eu son PV, avons vérifié avec MTN, avons essayé avec la liste nationale, mais son identité ne figure nulle part. Nous avons même eu une fille qui partageait la même salle d’examen qu’elle, seulement quelques personnes ne séparaient leur table, et cette dernière confirme également la négativité de son résultat. Je me joins donc à la volonté de la vérité, du juste et du justiciable, pour vous informer qu’en présence de tous ces éléments, notre sœur n’aurait pas eu son bac », a-t-il poursuivi.

Avant de clore ses propos, il a mis au défi Mariam, en invitant cette dernière à publier la preuve de son admission au Baccalauréat, si éventuellement il aurait menti. « Si maintenant, il s’avère que c’est faux, elle peut, comme elle sait le faire avec ses réseaux, nous éclairer sur son admission, rien qu’en nous présentant le message de validation envoyé par MTN avec l’identification de son PV. Dans le contraire, le destin aurait donné raison à ceux qui souhaiteraient qu’elle a échoué. Ce qui est largement loin d’être mon cas ».

