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Marchés Tokpa Yôyô et Tokpa Daho: le gouvernement réduit les redevances des commerçants

Le gouvernement béninois a décidé d’alléger les charges des commerçants exerçant dans les marchés urbains et régionaux des pôles commerciaux Tokpa Yôyô et Tokpa Daho.

Edouard Djogbénou
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Marchés Tokpa Yôyô et Tokpa Daho: le gouvernement réduit les redevances des commerçants
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La mesure a été annoncée à l’issue du Conseil des ministres tenu le mercredi 1er juillet 2026.
Selon la communication gouvernementale, il s’agit d’une réduction des redevances applicables aux espaces marchands, aussi bien dans les zones urbaines que régionales relevant de ces deux grands pôles commerciaux.

L’objectif affiché est de soutenir les activités économiques des commerçants et de renforcer la dynamique commerciale dans un contexte de pression sur les coûts d’exploitation.
Jusqu’ici, les redevances exigées aux commerçants étaient fixées par catégorie d’espace, en fonction notamment de la nature de l’activité, de la localisation de l’étal ou de la boutique et du niveau d’aménagement.

Avec cette décision, l’exécutif entend desserrer l’étau financier pesant sur les commerçants, améliorer leur trésorerie et encourager la pérennité des petites et moyennes activités marchandes. Les nouveaux tarifs, ainsi que leurs modalités d’application, devraient être précisés par les structures compétentes.

Cette mesure s’inscrit dans une série d’actions visant à stimuler l’économie locale et à consolider le rôle stratégique des marchés dans la distribution des biens et services au Bénin.

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