Marché financier régional: le Togo en quête de 35 milliards FCFA

Après une année 2021 faste (557 milliards FCFA mobilisés), le Togo était de retour vendredi 7 janvier sur le marché financier régional. L’opération visait à lever, via une émission de Bons Assimilables du Trésor (BAT), un montant de 25 milliards FCFA. Pour cette première sortie, les investisseurs ont de nouveau réitéré leur confiance, avec plus de 77 milliards de FCFA de soumissions, soit un taux de couverture de plus de 300%. Le Trésor n’a retenu finalement que 27,5 milliards. Les bons, d’une valeur nominale de 1 million FCFA, disposent d’une maturité de 06 mois.

