Marché des métaux : le cours mondial du cuivre en route vers un record historique

Le cours mondial du cuivre s’apprête à franchir un seuil historique pour atteindre la barre record de 15 000 dollars la tonne au début de l’année 2027, d’après les prévisions publiées début septembre 2026 par le groupe bancaire Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). Cette projection marque une nouvelle étape dans l’envolée spectaculaire des matières premières industrielles à l’échelle du globe.

Selon les analystes de l’établissement financier océanien, la progression des cours du métal rouge devrait d’abord s’approcher de 14 500 dollars la tonne d’ici la fin de l’année 2026. Cette dynamique consolide un cycle haussier robuste, caractérisé par une hausse cumulée d’environ 15 % enregistrée depuis l’ouverture de l’exercice annuel sur les places de négoce.

La fièvre des prix s’observe d’ores et déjà de manière concrète sur les parquets boursiers de référence. Sur le London Metal Exchange (LME), les contrats à terme sur le cuivre à échéance trois mois s’échangeaient autour de 14 245 dollars la tonne au 3 septembre 2026, se rapprochant à grands pas de leur précédent sommet historique qui avait été établi à la fin du mois de janvier.

Cette flambée s’est vue fortement accélérée par la perspective de nouveaux droits de douane américains imposés sous l’administration Trump sur le cuivre raffiné. Ces craintes protectionnistes ont déclenché des transferts massifs de stocks physiques vers les entrepôts situés aux États-Unis, asséchant considérablement la disponibilité immédiate du métal sur l’ensemble des marchés internationaux.

Tensions minières et pression de la transition énergétique

Au-delà des barrières commerciales, la rareté du minerai découle de perturbations sévères de la production minière, particulièrement observées dans les gisements d’Amérique du Sud. Ces goulets d’étranglement de l’extraction se heurtent directement à un appétit industriel soutenu sans relâche par la fabrication des véhicules électriques et le déploiement accéléré des infrastructures de transition énergétique.