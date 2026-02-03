Marché de Dantokpa: le déménagement des activités marchandes se fera progressivement, annonce l’ANAGEM

La Directrice générale de l’Agence nationale de gestion de l’expertise et de la maîtrise d’ouvrage des projets (ANAGEM) a apporté des précisions sur la relocalisation des activités marchandes autour du marché international de Dantokpa, lors d’une récente déclaration aux médias.

Selon ses propos, la relocalisation des commerçants et autres acteurs économiques qui exercent autour du périmètre du marché ne sera pas immédiate, mais progressive. Cette approche vise à assurer une transition ordonnée et à réduire les perturbations pour les usagers et les commerçants concernés.

L’ANAGEM s’attache à coordonner cette phase de déménagement dans le cadre du projet global de réaménagement urbain de la zone de Dantokpa, laquelle comprend des infrastructures de grande envergure destinées à moderniser et structurer l’espace commercial.

La Directrice générale a souligné que l’objectif est de faciliter l’organisation des opérations de transfert des stands et boutiques vers des sites préalablement définis, tout en tenant compte des contraintes logistiques et sociales.

Ce déménagement progressif est pensé pour permettre aux acteurs concernés de s’installer dans de nouvelles conditions adaptées, avant l’avancement des prochaines phases du projet urbain, dont la finalisation du futur marché international de Dantokpa à Kounhounou et Adjagbo.

La démarche adoptée, selon l’ANAGEM, doit éviter les mouvements brusques qui pourraient créer des tensions sociales ou des ruptures dans les activités commerciales. Elle s’inscrit dans une volonté de préserver la continuité économique des commerçants, tout en accompagnant la transformation de l’un des pôles marchands les plus importants du pays.