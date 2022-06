Marc Zopo – Fuite de ses s3xtos avec des fidèles de son église : le pasteur s’explique mais…

Marc Zopo, oncle de feu DJ Arafat a réagi à la fuite de ses conversations intimes sur la toile. De ses explications, il ressort que les captures d’écran partagées sur la page du révérend Camille Makosso datent de plus de 04 ans.

Beaucoup ne s’y attendaient certainement pas mais le pasteur Marc Zopo a répondu à la diffusion de ses messages intimes sur les réseaux sociaux. L’homme de Dieu est monté au créneau pour lever un coin de voile sur la grande polémique lancée par Caille Makosso avec des s3xtos échangés entre lui et plusieurs fidèles de son église.

« Je rêve ou bien on est dans quoi? C’est le nom du général Makosso qui est gâté hein. Continuons de prier pour le général le temps est le second nom de Dieu et prions pour nos pasteurs car il existe trop d’écartements », a écrit Camille Maksso en légende des captures whatsapp.

Marc Zopo clarifie

Dans les messages, on peut lire clairement que l’homme de Dieu est en train de demander des nudes à ses conquêtes qui seraient en même temps des fidèles de son église. Mais d’après Marc Zopo, il s’agit d’une histoire qui date de 4 ans et cela n’aurait rien à voir avec des femmes mariées comme distillés sur les réseaux sociaux.

“Les images que vous avez vu datent d’au moins 4 ans. C’est celle avec qui j’étais qui une nuit a déverrouillé mon téléphone puis a vu ces conversations. Elle a promis qu’elle les balancerait sur la toile. Mais je ne savais pas qu’elle le ferait. Je n’ai eu aucune relation sexuelle avec les sœurs sur les images. Et de surcroît elles ne sont pas mariées.”, a-t-il expliqué.

Mais visiblement, les explications du pasteur ne convainquent pas car dire qu’il ne s’agit pas de femmes mariées ne règle pas l’affaire. La vraie problématique que pose cette affaire est sa relation avec les fidèles femme de son église, qu’elle soit mariée ou pas.