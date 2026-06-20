Marc Lavoine à Monaco avec une veste ornée d’un revolver en 3D

Marc Lavoine a attiré l’attention à Monaco en portant une veste noire ornée d’un revolver en relief réalisé en 3D, une pièce unique signée par la jeune créatrice Flo Montecristo et inspirée d’un de ses succès emblématiques. La tenue, mêlant haute visibilité et symbolique musicale, a été largement relayée sur les réseaux sociaux.

La veste, dont le motif de revolver apparaît intégré en volume sur le vêtement, a suscité réactions et partages dès son apparition publique. Sur Instagram, la créatrice a publié une image de la pièce et Marc Lavoine a partagé cette publication avec sa communauté, contribuant à la diffusion de la création.

La conceptrice a décrit la réalisation comme une expérience marquante et a annoncé son intention de montrer prochainement un « réel » retraçant la conception du revolver en 3D. La mise en forme volumétrique du motif repose sur des techniques d’impression et d’intégration qui transforment une référence musicale en élément graphique porté.

Une pièce conçue comme un hommage visuel

La créatrice a expliqué que le motif du revolver est directement inspiré de l’univers musical du chanteur, conçu comme un clin d’œil à l’une de ses chansons les plus connues. L’assemblage entre le vêtement et l’ornement tridimensionnel illustre une démarche de stylisme qui place l’objet et la narration au cœur du vêtement.

Sur ses réseaux, Flo Montecristo a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration et a partagé une photographie de la veste portée. Dans son message, elle a indiqué qu’elle partagerait prochainement des contenus montrant la conception du revolver en 3D, soulignant le caractère artisanal et technique du projet.

Le geste de Marc Lavoine, en repartageant la publication de la créatrice, a permis à la pièce d’atteindre un plus large public et de susciter des commentaires d’internautes et d’admirateurs. La visibilité offerte par ce relais a mis en lumière le travail de la jeune designer tout en renforçant l’association entre l’image du chanteur et la référence stylistique choisie.

La combinaison d’une veste sobre et d’un élément sculptural en relief confère à la création un contraste marqué entre classicisme du vêtement et modernité de la pièce ajoutée. Le recours à l’impression 3D pour matérialiser un symbole musical illustre une tendance à traduire des références culturelles en motifs portables.

Aux yeux des amateurs et des observateurs, la veste fonctionne à la fois comme un accessoire de mode et comme un objet de représentation, chargé de sens pour les admirateurs de l’artiste. Le résultat est présenté comme une pièce à la fois artistique, contemporaine et porteuse de symboles pour l’entourage du chanteur et ses fans.